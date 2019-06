– Labour er blitt for ekstremt

– Jeg tror det. Akkurat nå er det ikke noe flertall i parlamentet for dette, selv om også det er usikkert, men så snart vi har et eget Brexit-forslag, noe vi egentlig ikke har hatt ennå, så er det sannsynlig at uansett hva parlamentet bestemmer så vil de legge det fram for folket i en folkeavstemning. Det er mulig jeg tar feil, at de klarer å fremforhandle en avtale som gjør at vi forlater EU. Men jeg vil bli svært overrasket hvis vi crasher ut at EU uten en folkeavstemning om dette først.

– En utmeldelse av EU uten en avtale kan bli problematisk?

– Ja, det vil bli en alvorlig situasjon. Også for land som Norge som er en av våre store handelspartnere vil dette kunne få store konsekvenser. Men jeg håper ikke at vi forlater EU uten en avtale. Politikken i Storbritannia har vært crazy de siste årene, men jeg tror det er nok sunt folkevett i vårt politiske system til at vi unngår å gjøre skade på oss selv og andre, sier Blair.

Han har mandag hatt møter i Oslo med både statsminister Erna Solberg og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Blair har bedt om støtte fra den norske regjeringen om sitt nye institutt, Tony Blair Institute for Global Change. Dette er en organisasjon som jobber for at globaliseringen i verden skal få nytte for de mange ikke for de få. Nå bruker han sitt gamle og gode kontaktnett til glede for sin nye organisasjon.