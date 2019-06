De fleste foreldre vet at det er 13-årsgrense for å lage seg brukerprofiler på sosiale medier. Allikevel tillater mange at barna tar skrittet inn i det digitale sosiale livet.

Forstår vi konsekvensene? Kan foreldre nok om hva livet på sosiale medier byr på for barna? Hvorfor er det så vanskelig å holde seg til aldersgrensen?

Skuespiller Ane Dahl Torp, uttaler i VG i dag, at hun ønsker en debatt om vi trenger et totalforbud for barn på sosiale medier.

– Jeg er ikke i en posisjon der jeg kan foreslå et forbud, men vi trenger en debatt. Voksenpraten rundt dette må heves, for det er voksne som må være tilstede og lære barna nettvett, sier Torp til TV 2.

– Man får to virkeligheter

Men hun mener også at dette ikke er tilstrekkelig. Hun peker på at sosiale medier tilbyr en annen virkelighet, og at det kreves en modenhet for å forstå dette.

– Det er kjempeviktig med nettvett i forhold til spredning av nakenbilder og potensielle møter med fremmede som har skumle hensikter, men det har ingenting å si for en eksistensiell endring av barndommen. Det er helt uunngåelig, sier Torp.

– Når du er på sosiale medier får du to virkeligheter. Ingen barn under 13 år er modne nok til å håndtere det, sier hun.

Det er mange utfordringer knyttet til sosiale medier. Noen av dem er vi vant til å diskutere. I tillegg er vanskelig å vite hva den digitale virkeligheten som man aldri kan ta pause fra, gjør med en.

– Det er ingen steder du kan koble av og føle deg trygg, sier Torp.

Barneombud ikke enig

Barneombudet roser Torp for engasjementet, men er ikke enig i at et forbud er veien å gå. Blant annet fordi et forbud ikke lar seg håndheve.

– Et slikt forbud er en enkel og naiv tilnærming. Det blir litt som å kaste barnet ditt ut i et svømmebasseng dagen det fyller 13 år, uten noen form for svømmeferdigheter, sier barneombud Bejer Engh til VG.

Dette er ikke et argument Torp godtar uten videre;

– Aldersgrenser på avhengighetsskapende substanser er vi vant til, og vi vet at smarttelefoner og sosiale medier er avhengighetsskapende. Vi har aldersgrenser på alkohol, røyk og bilkjøring. Vi har til og med en seksuell lavalder. Det er også vanskelig å håndheve, sier Torp.

Mener folk ønsker forbud

Hun tror et forbud ville gjøre foreldre tryggere på grensesettingen for barna sine.

– Det er et tydelig signal til folk, og mange trenger et tydelig signal. Vi vet at åtte av ti foreldre mener at aldersgrensen som leverandørene selv har satt på 13 år er riktig, samtidig er tre av fire barn mellom ni og 12 år på sosiale medier, sier hun.