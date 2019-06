Norge vil utlevere kurdisk aktivist til Iran

– Utleveringsbegjæringen er skrevet av en revolusjonssdomstol i Iran. Det er altså en domstol som har null rettssikkerhet. Og som blant annet kan dømme han til tortur, pisking og dødsstraff for det han er siktet for, sier Møkkelgjerd.

FEIL: Advokaten til Kamran, Andre Møkkelgjerd, har aldri opplevd lignende sak.

To år etter at Norge mottok utleveringsbegjæringen, gikk politiet til pågripelse av Kamran.

Varetekt

Ifølge en kjennelse fra Drammen tingrett den 29. mai, er vilkårene for en utlevering tilstede. Nå sitter tobarnsfaren i varetekt og venter på ankebehandling hos lagmannsretten. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt av Justisdepartementet.

– Dette er en enkeltsak som vi ikke kommenterer av hensyn til taushetsplikten. På generelt grunnlag så kan vi si at dersom domstolen kommer til at vilkårene for utlevering i en sak er tilstede, så vil departementet uansett i siste omgang vurdere om utlevering likevel skal finne sted, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i Justisdepartementet.

Behov for beskyttelse

Ifølge advokaten til Kamran har klienten hans et klart et behov for beskyttelse. Han viser til flere eksempler fra andre europeiske land hvor iranske utleveringsbegjæringer har blitt blankt avslått.

– Jeg mener det er begått feil i denne saken. Man kan ikke stole på det som kommer fra iranske myndigheter, sier advokaten.