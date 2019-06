Sør-Korea - Norge 1-2

Det startet svært bra for Norge mot Sør-Korea, for allerede etter tre minutters spill blåste dommeren straffespark.

So-hyun Cho fikk gult kort for å ha holdt Marias Thórisdóttir, og Caroline Graham Hansen sendte Norge i ledelsen fra straffemerket.

Graham Hansen var sentral på godt og vondt da Norge doblet ledelsen.

Hun ble felt av Chae-Rim Kang, og dommeren blåste straffespark, mens den norske stjernespilleren ble liggende å vri seg i smerte.

Ut fra tv-bildene kunne det se ut til at ankelen fikk seg en skikkelig trøkk, og Graham Hansen måtte gi seg. Inn for henne kom 19 år gamle Frida Maanum.

– Nå får vi bare krysse fingrene for at ikke skaden er så alvorlig at hun mister resten av mesterskapet, mener Jesper Mathisen.

Det var Isabell Herlovsen som fikk ansvaret fra straffemerket, og hun sørget for 2-0-ledelse.

Etter 78 minutter reduserte Min-Ji Yeo for Sør-Korea, men Norge klarte å sikre seieren og er videre fra gruppespillet. I åttedelsfinalen venter sannsynligvis Brasil eller Australia.

Slik vurderer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen de norske spillernes innsats: