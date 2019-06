Talsmannen Behrouz Kamalvandi uttalte seg under en TV-overført pressekonferanse med lokale journalister på tungtvannsanlegget Arak. Han sa også at Iran har behov for uran som er anriket opp til 20 prosent, mens prosenten for anriking til våpen ligger langt høyere.

Lagerbeholdningen av tungtvann og anriket uran kan i henhold til avtalen ikke overstige 300 kilo. Talsmannen sa at overskridelsen av lageret vil bli snudd når andre avtalepartnere respekterer sine forpliktelser.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var raskt ute med kritikken om Iran bryter avtalen. Han ber om nye sanksjoner om det er alvor i uttalelsen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Fast bestemt

Kunngjøringen ses som en bekreftelse på at Iran nå er fast bestemt på å bryte atomavtalen som ble inngått med en rekke stormakter i 2015. Etter at president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg fra avtalen og innføre nye sanksjoner mot Iran, har den stått stadig svakere.

Sanksjonene har rammet Irans økonomi hardt.

Irans president Hassan Rouhani kunngjorde 8. mai at begrensningene som ligger i 2015-avtalen, ikke lenger vil bli overholdt. Han presiserte at beslutningen er et direkte resultat av det amerikanske vedtaket.

Iranske myndigheter har truet med å svekke sine forpliktelser ytterligere dersom ikke de gjenværende avtalelandene – Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland – bistår med å omgå sanksjonene, slik at Iran kan få solgt sin olje på verdensmarkedet.

Oljetankere

Utviklingen skjer etter at to oljetankere, blant dem Frontline-skipet Front Altair, ble rammet av eksplosjoner i Omanbukta utenfor den iranske kysten i forrige uke. Amerikanske myndigheter var raskt ute med å plassere skylden for angrepet på Iran.

Kamalvandi innrømmer at landet allerede har firedoblet sin produksjonen av lavanriket uran, og sier Teheran vil øke anrikningsgraden etter behov. En anrikningsgrad på 3,67 prosent er tillatt etter atomavtalen, men for å kunne produsere atomvåpen, må anrikningsgraden komme opp i 90 prosent.

Ifølge talsmannen trenger Iran uran som er anriket til 5 prosent til atomkraftverket i Bushehr i sør, men også 20 prosent til en forskningsreaktor i Teheran.