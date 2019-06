PSG-eier Nasser Al-Khelaifi har denne uken gitt et sjeldent intervju i France Football, og det han sier der kommer neppe til å dempe ryktene om at Neymar er på vei vekk fra den franske storklubben.

Han mener det det er mye å ta tak i for spillerne til den franske hovedstadsklubben.

– Troppen trenger å gjenoppdage strenghet. Om en spiller gjør en feil, kommer ikke Leonardo (sportsdirektør) til å spille snill, han kommer til å få ham til å forstå at klubben er mye viktigere enn ham. Spillerne må ta sitt ansvar mer enn noen gang. Jeg vil ha spillere som er stolt av å ha på seg drakten vår, ikke spillere som bare gjør jobben når det passer dem. De er ikke her for å ha det gøy. Hvis de ikke er enige i det, er dørene åpne. Farvel! Jeg vil ikke lenger ha superstjerne-oppførsel, er den klare meldingen fra Al-Khelaifi.

Det er Get French Football News som har gjengitt intervjuet, der eieren også snakker spesifikt om Neymar.

– Jeg vil ha spillere som er klare til å forsvare æren til drakten, og som er med på klubbens prosjekt. De som ikke ønsker det, eller som ikke forstår det, møter vi og snakker med. Det er selvsagt kontrakter å respektere, men prioriteten nå er total forpliktelse til prosjektet vårt, sier han, og legger til:

– Ingen tvang ham til å signere her. Ingen presset ham til det. Han kom med full forståelse for saken, for å bli en del av et prosjekt.

Søndag kveld meldte storavisen L’Equipe at PSG skal være villig til å slippe Neymar dersom de får et godt nok bud.

En som ikke kommer til å dra noe sted, er Kylian Mbappé.

– Han ønsker å være involvert i prosjektet vårt, og vokse med laget og klubben. Men jeg har forklart ham at du kan ikke be om ansvar. Det er noe du må ta, og noen gang også ta det fra noen andre. Du venter ikke, du provoserer. Siden han er veldig intelligent, er jeg sikker på at han har forstått, sier PSG-eier, som kommer med følgende krystallklare melding på spørsmål om 20-åringen blir værende:

– Jeg er ikke 100 prosent sikker, jeg er 200 prosent sikker. Jeg kommer ikke til å gi slipp på denne utrolige spilleren.