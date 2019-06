– Den verste og vanskeligste dagen i mine 24 år som politiker

Ordfører Mathiassen er på vei til Folkets hus og jubileumsfest med den lokale demensforeningen. Han ser frem til en typisk og hyggelig representasjonsoppgave. Så vibrerer mobiltelefonen i jakkelommen.

– Det var rundt 17.30. Jeg ble bedt om å komme på møte i Rådhuset med kriseledelsen klokken 19.00.

På telefonen får ordføreren de viktigste oppdateringene før han legger på.

Kort tid etter dette sender kommunen ut første kokevarsel. Klokken 18 mottar beboere på og rundt Øvre Kleppe følgende melding:

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel.»

Øvre Kleppe var blitt lokalisert gjennom bostedsadresser til de som har vært hos legevakt eller fastlege. Noe senere samme kveld, varsles alle i forsyningsområdet. Mellom ti og femten tusen innbyggere må koke vannet.

Famler i blinde

Utover torsdagskvelden sitter den kommunale kriseledelsen (KKL) samlet rundt et stort konferansebord. I etasjen under venter et stort pressekorps. KKL famler i blinde. Man mistenker smitte fra vannet, derfor er første vannprøvene allerede sendt til analyse.

Med hodet fullt av spørsmål forlater Mathiassen krisemøte torsdag kveld. En oppseilende vannskandale topper nyhetsbildet. Askøy kommune brettes ut i nyhetene over alt.

TIDLIGERE KOLLEGER: Ordføreren treffer gamle kolleger på Kleppestø skole. Han roser innsatsen de har lagt ned i en tøff tid for øyas befolkning.

På kommunens egen hjemmeside er formuleringene mer nøkterne. Her opplyses innbyggerne om at 50 personer har besøkt legevakten. Syv er sendt til Haukeland universitetssykehus.

Men det skal bli langt verre.

– Så du konturene av det som var i ferd med å utvikle seg?

– Ja, jeg tenkte at dette kan bli mye større enn det det var akkurat nå. Det var en uoversiktlig situasjon, sier ordføreren til TV 2.

Mathiassen kommer hjem til tomt hus. Grubler og funderer over omfanget.

– Det var mange tanker som slo meg. Vil mange mennesker på Askøy bli syke? Har vi gjort noen grove feil, er det noe som har glippet? Og er kommunen godt nok rustet til å takle dette?

– Den var tøff

Neste døgnet fortsetter strømmen av pasienter til legevakten. Enda flere pasienter sendes rett videre til Haukeland universitetssykehus.

Fredag morgen er det nytt krisemøte. Situasjonen er brått blitt mer alvorlig. Rykter har gått fra kvelden i forveien og like før en direktesending på Nyhetskanalen klokken 09.00, kommer sjokkmeldingen. Rådmannen bekrefter det hele, først til TV 2.

Nyheten smeller ned som en bombe i alle nyhetsmediene:

"En ettåring har omkommet. Mistenker at dødsfallet har sammenheng med vannbåren smitte fra drikkevannet."

– Den situasjonen med ettåringen, den var tøff, minnes Mathiassen.

– Hva tenkte du da du fikk vite om dette?

– Jeg tenkte det hele Askøy tenkte. Er det en sammenheng?

PRESSEKONFERANSE. Bengt Åge Borge, leder miljørettet helsevern (tv), rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen og Anton Bøe, leder VA, på pressekonferansen om mistanken om smitte via Kleppe vannverk på Askøy. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Verste og vanskeligste dagen

I hans lange liv som politiker kan ingenting måle seg med det å gå i begravelsen til ettåringen.

– Jeg vil si det var den verste og vanskeligste dagen i de 24 årene jeg har vært politiker. Sånn føler jeg det.

Mathiassen får snakke med familiemedlemmer etter begravelsen.

– Det var godt å møte dem og godt å få snakket med dem. Jeg tenker voldsomt mye på familien som mistet et barn. Og på alle de som er syke og det de opplever.»

Etter en tenkepause stiller seg selv et spørsmål.

– Har vi gjort nok? Har vi bidratt nok til å lindre de smertene som mange er påført? Jeg mener vi har gjort så godt vi kan, sier Mathiassen.

Nylig ble det kjent at barnet som døde var smittet av Campylobacter. En kvinne fra Askøy (72) med et alvorlig bakenforliggende sykdomsbilde, som ble innlagt med mage- og tarmsymptomer, døde på Haukeland universitetssykehus.

Men fremdeles er det uavklart om smitten fra vannet forårsaket barnets og kvinnens død.

Utslitt

Lørdag 8. juni treffer TV 2 på nytt ordføreren. Etter tre dager ser han sliten ut. Varaordfører Bård Espelid er i ferd steppe frem.

– Jeg var trøtt i hodet og kroppen og trengte hvile. Jeg fikk avløsning av varaordfører Espelid som er utdannet sivilingeniør og har god teknisk bakgrunn. Han har gjort en god jobb, synes Mathiassen.

Selv opplevde Mathiassen de tre første dagene som "umenneskelige". Å ta ansvar for både media og samtidig organisere og planlegge videre ble for mye.

– Det var veldig, veldig mye. Det var intensivt, jeg sov dårlig. Jeg var trøtt både i kropp og hode.

Medietrykket var formidabelt. I sosiale medier kokte det. Kritikken var til tider knallhard.

Rundt ham satt bekymrede mennesker. Han fikk flere oppfordringer om ikke å ta ting personlig. Om å ta vare på seg selv.

– Bekymret for meg

– Har familien vært redd for deg?

– Ja, de sier at de er bekymret. De spør rett ut. Hvordan går det med deg Terje, har du det bra? Familien har bakket meg, forteller han.

Han forstår at noen var redd for at det skulle bli for mye. At han ikke skulle orke mer. Bokstavelig talt.

– Men jeg har ikke vært så langt nede, forsikrer han.

– Har du søkt råd?

STØTTE: Ordføreren har fått flere støttemeldinger.

– Nei, det er min kone som er min terapeut, jeg har ikke søkt profesjonell hjelp for å si det sånn.

– Min kone er opptatt av å passe på meg, at jeg har det bra. Hun spurte hvordan det gikk med meg. Hun så jo at jeg var trøtt og sliten…

– Presset fra media kan gjøre mye…

– Jeg har fått mange SMS`er fra venner og leger som jeg vet bryr seg om meg. Det betyr mye.

Kollegatreff

Latteren sitter løst når ordføreren fortsette sin rundtur på Kleppestø barneskole. I møte med rektor Svanhild Andersen blir det også tid til en alvorsprat.

– Jeg så deg på lørdag og tenkte «nå er han sliten», sier Andersen.

De to har jobbet sammen før han ble ordfører.

– Dere har lagt ned en kjempeinnsats, sier Mathiassen og skryter av sin tidligere kollega.

– Hadde vi ikke klart å holde barnehager og skole åpne i denne perioden, så hadde det blitt skikkelig unntakstilstand i Askøy kommune, mener Mathiassen.

Gjensynsglede. Oppe i alt alvoret er det godt å kunne le litt, mener Mathiassen som blir tatt godt i mot på sin gamle arbeidsplass. Her i samtale med rektor Svanhild Andersen.

Sjikane og kjeft i sosiale medier

Men Mathiassen har blitt såret underveis.

– Av alle de som vet så mye bedre… som jeg har hørt har skrevet på sosiale medier, om hvor dumme vi er og slike ting. Det føler jeg på.

Han har valgt å ikke lese kommentarfelt eller følge med i sosiale medier. Klok av skade etter en tidligere kontroversiell sak om eiendomsskatt.

– Hvordan har det vært å få kritikk?

– Ingen innbyggere som jeg har møtt har kritisert meg personlig.

KRITIKK: Mange har vært kritiske til ordføreren i sosiale medier.

– Føler du på noe skyld?

– Vi har et personlig ansvar for å levere innbyggerne rent vann, og der føler jeg at jeg har skyld, som den øverste leder.

Nå ser Mathiassen fremover. Han lover å bruke all energi på saken frem til han går av som ordfører i høst.

– Hva med det politiske ettermælet ditt? Kort tid før du trekker deg, så får du denne vannskandalen i fanget?

– Man kan ikke styre alt det som skjer, det som skjer det skjer.

Nå ønsker ordføreren å sette mer fokus på kongebesøket om få dager.

– Det gleder meg utrolig til det. Det er positivt for Askøy at vi får Kongen på besøk. Det viser også de store kontrastene i hverdagen, avslutter Mathiassen.