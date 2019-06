Listhaug om Askøy-skandalen: – Vi ønsker å lære av dette

Mandag formiddag besøkte eldre- og folkehelseminister, Sylvi Listhaug (Frp), Askøy kommune for aller første gang etter at drikkevannskandalen brøt ut.

Sylvi Listhaug forteller at hun ønsket å besøke kommunen for å få mer informasjon om det de har opplevd den siste tiden.

– Det er viktig for meg å være her og vise at regjeringen bryr seg virkelig om menneskene her. Vi ønsker å lære av dette, slik at norske kommuner tar ansvar og sørger for å gjøre nødvendige investeringer. At de får ting på stell slik at vannet kan være trygt over hele Norge, sier Listhaug til TV 2.

Roser kommunen

Etter møtet med Askøys ordfører roser Listhaug kommunen, og sier hun er glad for å få en gjennomgang fra kommunen selv.

– Heldigvis var de tidlig ute med å oppdage at det kunne være smitte og at vannet kunne være årsaken. De fikk raskt ut et varsel om koking og de har håndtert situasjonen derifra. Det er jeg glad for, sier hun og fortsetter:

– Samtidig er dette en påminnelse om at norske kommuner har et viktig ansvar for å sikre rent vann. Det er noe vi bruker hver eneste dag for å overleve.

Ekstern gransking

Listhaug påpeker at det er kommunene selv som har ansvaret for vannet, da dette er et selvkostprinsipp. Derimot har regjeringen nå satt i gang Mattilsynet for å se nærmere på vannsituasjonen rundt omkring i Norge.

– De skal kartlegge situasjonen i alle norske kommuner. De skal undersøke tilstanden generelt, ledningsnettet spesielt og hvilke investeringsbehov som er der. Det blir interessant å få se en full oversikt over situasjonen i Norge, sier hun.

EN TØFF PERIODE: Askøy-ordfører Terje Mathiassen innrømmer at denne perioden har vært svært tøff for alle involverte. Foto: Paul Sigve Amundsen/ NTB scanpix

Det synes ordfører i Askøy kommune, Terje Mathiassen (Ap), er bra.

– Jeg synes det er positivt at de skal se på situasjonen i hele kommune-Norge, og at vi får mer kunnskap om det. Jeg tror det er viktig at staten, på en eller annen måte, må være med for at vi skal greie å ruse opp nettet, sier han til TV 2.

Mandag kunne Listhaug fortelle at kommunen har tatt initiativ til en ekstern gransking.

– Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd. Det er utrolig viktig for at vi skal greie å gjenvinne tilliten til innbyggerne, sier ordføreren.

– Jeg beklager

Mandag morgen kom den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en ett år gammel gutt fra Askøy døde på Haukeland universitetssykehus 5. juni.

Rapporten viser at den den lille gutten døde av blodforgiftning. Han hadde to bakterietyper i kroppen, hvorav den ene kan kobles til drikkevannet.