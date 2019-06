Legger ned unikt tilbud ved Norges største fødeavdeling

– I stedet for å bevare dette unike tilbudet og utvikle det, så legger man ned et velfungerende tilbud som kvinner i en årrekke har benyttet seg av og er fornøyde med. Det gjør noe med både kvaliteten og kontinuiteten dette tilbudet gir, sier hun til TV 2.

Bekymret

Politikeren er bekymret for at man ser på fødetilbudet som en butikk, og at naturlige fødsler ikke gir penger i kassa, og at det dermed legges ned.

– Jeg er redd for at denne trenden skal fortsette. Det skal ikke bli normalisert at man legger ned tilbud av så høy kvalitet i Norge, sier Sangatarash.

Klinikkleder for kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Busund, sier til TV 2 at valget om å stenge deler av tilbudet ved ABC-klinikken blir gjort for å flytte ressursene til andre avdelinger.

– Jeg skjønner ikke bekymringen fra de ansatte, men jeg kan forstå at det er en upopulær avgjørelse. I tider hvor ressursene er knappe må vi prioritere, hvis vi ikke gjør det må vi ha flere ressurser, og det har vi ikke, sier Busund.

Skal ikke legges ned

Han påpeker at det ikke er noen grunn for å frykte for tilbudet.

– Vi har ingen planer om å legge ned ABC som fødeenhet ved Oslo universitetssykehus, sier klinikklederen.

Tirsdag klokken 12 er det planlagt en demonstrasjon med Bunadsgeriljaen i spissen på Ullevål sykehus. De skriver i et innlegg på Facebook at de ikke kan akseptere at svangerskapstilbudet ved ABC-klinikken forsvinner.

– De fratas ressurser, og da vil klinikken lide en sakte død. De kaller det en omorganisering, men vi kaller det en snik-stenging, skriver de.