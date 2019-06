Tybring-Gjedde: –Frp bryter eget vedtak

TV 2 får bekreftet av sentrale kilder i regjeringspartiene at en enighet i regjeringen om bompenger ikke vil foreligge før Stortinget tar sommerferie på fredag.

Til Dagens Næringsliv, som først omtalte nyheten, sier Siv Jensens statssekretær at det ikke vil bli kalt inn til et nytt landsstyremøte denne uken.

Tonen fra kilder i alle partiene er at man trolig må vente på en løsning til etter budsjettkonferansen i august.

5. juni gikk Siv Jensen og Sylvi Listhaug ut av landsstyremøtet til Frp, med en liste med krav for å få lavere bompenger.

Lenge håpet sentrale politikere i Frp på gjennomslag før Stortinget skal votere over tre bompengeprosjekter 19. juni.

For fire dager siden sa Christian Tybring-Gjedde til TV 2 at han forventet at Frp får svar før Stortinget tar ferie.

– Det er åpenbart at vi må ha gjennomslag. Vi må diskutere dette i stortingsgruppa før Stortinget går fra hverandre og det har vært snakk om et nytt landsstyremøte. Det er mange ting man har satt av penger til nå, og budsjettet kommer ikke som julekvelden på kjerringa i august. Det er ikke vanskelig å få til en seier nå. Om man ikke kan være spesifikk, så får man si at det kommer en betydelig seier.

Frps krav 5. juni møtte Frp-ledelsen landsstyret for å diskutere bompengesituasjonen.

– Vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger om at vi må få mer gjennomslag. Beskjedene er svært tydelige, og et enstemmig landsstyre har gitt oss en marsjordre, sa Siv Jensen etter mltet. Der fikk Frp-ledelsen med seg en liste inn i forhandlingene.

Punktene er:

Stoppe nye bypakker



Endre nullvekstmålet



Kutte kostnader i eksisterende bypakker



Slette bompengegjeld



Være imot veiprising



Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.

– Landsmøtevedtaket er brutt

Tybring-Gjedde sier til NRK tirsdag at han vil stemme for prosjektene.

Til TV 2 sier han at mener landsmøtevedtaket er brutt.

– Jeg har gjort det jeg kan for å støtte opp under landsmøtevedtaket, men et flertall i stortingsgruppen ønsket ikke en slik løsning. Da forholder jeg meg til det.

– Du sier du støtter opp under landsmøtevedtaket, mener du det er brutt nå?

– Ja, slik jeg tolker det, men et flertall tolker det tydeligvis annerledes og da lar jeg det være med det, svarer Tybring-Gjedde.

På landsmøtet vedtok Frp at de vil bruke oljepenger på å slette all bompengegjeld.

Carl I. Hagen tar seg fri

Ifølge Aftenposten har Carl I. Hagen søkt om permisjon fra Stortinget for å delta på møter i Oslo rådhus på onsdag. Det er samme dag som de tre nye bompengeprosjektene skal vedtas i Stortinget.

Avisen skriver også at Hagen vil gi seg som «opprørsleder» i bompengesaken.