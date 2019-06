SAVNET: Politiet har satt i gang en leteaksjon etter at den indiske stuntmannen, Chanchal Lahiri, utførte et mislykket magitriks søndag. Mannen senket seg selv ned i elven Ganges, og kom aldri opp igjen. Politiet frykter at mannen er død. Foto: Str/ AFP/ NTB scanpix