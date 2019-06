Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg har veldig lyst til å kjøpe meg en rød italiener, og for meg er Ferrari Testarossa drømmebilen fra barneårene. MEN med midtstilt V12-motor så våkner jo også skeptikeren i meg.

Hva med driftsikkerhet, kostnader på slitedeler og generelt kvaliteten på bilen?

Bensinbruk bryr jeg meg ikke så mye om. Akkurat det skal den få uansett ...

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål. Det er garantert flere enn deg som drømmer om å realisere barndomsdrømmen i form av en bil. Gjerne en italiensk med mye design og enda mer motor.

Ferrari Testarossa er jo like 80-talls som både Miami Vice og Bonnie Taylor. Her har man 80-talls attributter i form av popup-lamper, strakes (de lamellbelagte luftinntakene) og en rompe like brei som på ei matglad vestlandsbudeie...

Med rundt 10.000 produserte eksemplarer (inklusive 512-modellene) mellom 1984 og 1996, er det også en av de vanligste Ferrariene som finnes.

Det gjør at utvalget av brukte biler, tross alt, er ganske greit. Selv om bilene begynner å dra på årene, så er jo mange av disse eid av entusiaster som ofte har brukt dem lite og fulgt dem godt opp. Selv nå, etter alle disse årene, er en vanlig kilometerstand mellom 25.000 til 50.000 kilometer. Selv på 30 år gamle biler.

Jeg tenker at det aller viktigste her er å lete opp en så hel, pen og teknisk god bil som mulig og at det er viktigere enn både alder og kilometerstand. Her er eierhistorikk og ikke minst service- og reparasjonshistorikk svært viktig. Det må kunne dokumenteres.

Ikke helt overraskende er bilene alt annet enn billige å reparere. Men listen på hva som bør sjekkes er ganske så lik som om du skulle kjøpt en Volvo V70 eller en Toyota Landcruiser – helt uten sammenlikning for øvrig.

Vi snakker om ting som bremser, hjuloppheng, for- og bakstilling samt alle elektriske funksjoner. Dekkene bør sjekkes og felgene bør være de originale og ikke være kantkjørte.

På en del biler er frontfangeren byttet eller omlakkert. Kombinasjonen av langt overheng og lav bil gjør at den ofte dunker nedi med "haka" ... Sjekk også nøye for tidligere skader, omlakkeringer og karosseripasninger (som ikke var på BMW-nivå, selv da bilene var nye).

Rust er sjelden noe tema her. Mye av bilen er bygget i aluminium, men dørene og taket er av stål.

– Dette må være tidenes familiebil – fra Ferrari

Ryker sort ved oppstart

Også innvendig skal bilen være hel, pen og original med lite synlig slitasje, men noe patina kan det jo være etter 30 år. Selvfølgelig skal originale nøkler, vognpapirer og bøker samt originalt verkstøysett medfølge. På biler som har gått i varme strøk kan taktrekket krympe og setetrekk og paneler kan også ha tatt skade. Sjekk sømmer og skinn litt nøye.

Nei - en Ferrari Testarossa behøver ikke å være rød. Gul, hvit og sort er også relativt vanlige farger.

Girkassen er i utgangspunktet solid, men ved mye grisekjøring kan synkroniseringene være slitt og om det skraper, særlig ved litt hurtig nedgiring, må girkassa ut og åpnes. Jeg mener at 5-trinns manuell girkasse var eneste alternativ her. Clutchen må sjekkes nøye. Tar den langt ute, er det bare å bytte den... At disse tingene er dyrt er vel helt unødvendig å minne om.

Motoren som de fleste er redde for, er egentlig ganske solid, men om noe ryker, så koster det både skjorter og bananer. Bilen skal ha en årlig service. Registerreimene skal byttes hvert tredje til fjerde år. Sjekk når det ble gjort sist. Skal man gjøre noe med clutch, girkasse eller registerreimer må motoren ut. På tidlige Testarossa kunne oljelekkasjer forekomme, men dette er forhåpentlig forlengst fikset opp i. Motorrommet skal for øvrig være både rent og tørt – og igjen originalt.

At bilen ryker litt svart ved oppstart er helt normalt. Testarossa har egentlig bare en svakhet. Differensialen, denne ble endret på 512-modellene som kom i 1992. Så sjekk denne nøye også.

De går løs på superbilen med slegger

Kan ha sære hjul

Tidligere reparasjoner og service bør være utført av Ferrari-spesialister og bør kunne dokumenteres. Er man i tvil, så la en forhandler eller noen med mye erfaring med slike biler ta en skikkelig gjennomgang av bilen før kjøp.

Noen av bilene har noen altfor store sidespeil montert midt på A-stolpen. Det ser virkelig ikke bra ut...

Biler fra USA kan ha noe lavere motoreffekt. De har ofte også en ukurant felgstørrelse (fram til 1989) hvor kun Michelin TRX-dekk passer. (Forsvant på europeiske biler i 1986) De dekkene er både dyre og litt vriene å få tak i.

Det finnes rundt 120 Testarossa til salgs i Europa nå. Prisene starter på rundt 75.000 Euro, men jeg tror det kan være smart å velge en bil til fra rundt 120.000 Euro og oppover. Ikke glem at norsk moms tilkommer og ei heller at fra 1. juli i år så er det ikke avgifter på biler eldre enn 20 år!

Det er vanskelig å stipulere eierkostnader på en slik bil, men regn med rundt 20.000 - 25.000 kroner i året i snitt på reparasjoner og service, hvis du ikke kjører veldig mye.

Ønsker deg lykke til med jakten på drømmebilen. Vi lever bare én gang og drømmer er til for å oppfylles!

