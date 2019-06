Har sendt varsel til Fylkesmannen

Bekymringsmeldingen er signert nestleder i Jordmorforeningen Marte Berger-Nortvedt og Janne Iversen i Jordmorforbundet NSF, og ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, 7. juni.

TV 2 har fått tilgang til meldingen hvor de to jordmødrene skriver at de er sterkt bekymret for pasientsikkerheten til fødende kvinner og deres barn, nå som sommeren står for tur.

– Uforsvarlig

«Per 7. juni 2019 har vi 71 ledige jordmorvakter i sommerturnus, og det foreligger ingen god plan for hvordan disse skal dekkes.

Som følge av dette har vi som tillitsvalgte ikke kunnet godkjenne turnusen, da vi anser den som uforsvarlig på grunn av arbeidsbelastningen dette vil medføre på de ansatte», står det i bekymringsmeldingen.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

KRITISK: Marte Berger-Nortvedt mener bemanningen er på et kritisk nivå. Foto: Privat

– Det er veldig trist at det har blitt slik. Først og fremst for kvinnene som skal føde på Drammen sykehus i sommer skaper dette engstelse og uro i en tid som skal være preget av forventning og glede, sier Janne Iversen og Marte Berger-Nortvedt, til TV 2.

– Krevende

TV 2 har i flere saker omtalt det svært høye arbeidspresset jordmødrene opplever. Sommeren er høysesong for fødsler, men bemanningen er likevel den samme året rundt. Ferieavvikling fører også til stor bruk av vikarer og nyutdannede jordmødre.

– I en hverdag der grunnbemanning i utgangspunktet er på et kritisk nivå, så sier det seg selv at en periode med høysesong av fødsler, flere utenlandske vikarer som ikke kjenner våre prosedyrer og rutiner, samt mange udekte vakter så vil det bli krevende for den faste staben, sier de tillitsvalgte.

De frykter at den lave bemanningen kan føre til at de ikke får god nok tid til å observere ting som burde vært oppdaget, og som i neste omgang kan gå utover pasientsikkerheten.

Iversen og Berger-Nortvedt sier at de strekker seg langt for at de fødende skal få en fin fødsel, og en god barseltid.

– Når vi nå står i en situasjon der vi ser at vår mulighet til dette blir krevende pga udekte jordmorvakter og for dårlig bemanning skaper dette mye frustrasjon og vi er redd for at avdelingen vil miste verdifull kompetanse ved at jordmødrene søker seg bort fra fødeavdelingen. Vi har allerede mistet 7 årsverk siste året, sier de til TV 2.

– Krevende periode

Avdelingssjef for gynekologi og fødselhjelp ved Vestre Viken, Marieke Claessen, innrømmer at fødeavdelingen er inne i en krevende periode, men påpeker at de jobber for å finne løsninger som ivaretar de gravide og som sikrer et godt tilbud for de fødende.