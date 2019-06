Mor var bevisstløs under hele transporten fra Trondheim til Istanbul

Det ble derfor besluttet å fly Rezaie tilbake til Norge i et charterfly. Hun ankom Norge søndag kveld, og følges nå tett opp av helsevesenet, opplyser politiet.

Til tross for den svekkede helsetilstanden til Rezaie, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at den har vært foretatt på en forsvarlig måte. Samtidig har PU forståelse for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn.

Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt.

To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan. PU kan bekrefte når personene er blitt akseptert tilbake til Afghanistan, eventuelt om uttransporteringen avbrytes.