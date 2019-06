17-åring knivdrepte jente (16): – Jeg var litt forelsket i henne

– Det var på våren 2018 at jeg bestemte meg for at jeg ville ta livet av noen, forteller 17-åringen i retten.

Han svarer kort og konkret på dommer Ingulf Nordahls mange spørsmål.

Tingrettsdommeren vil vite hvorfor han så seg ut nettopp Laura Iris Haugen (16).

– Jeg likte henne godt, antar jeg. Det var en jeg brydde meg om, sier han.

– Hvis du likte henne godt, hvorfor ville du ta livet av henne? spør dommeren.

– Jeg vet ikke. Jeg får det ikke helt til å stemme jeg heller, sier gutten.

– Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gjøre det, men ikke at jeg måtte gjøre det. Livet var kjedelig og uinteressant. Jeg ville vite hvordan det føltes å ta livet av noen. Det virket spennende, sier han videre.

Spørsmål om tilregnelighet

Gutten er tiltalt for å ha drept 16-åringen med 20 knivstikk like utenfor hennes eget hjem på Vinstra en fredag ettermiddag i oktober i fjor.

Han erkjenner å ha begått drapet, som det også var flere øyenvitner til. Spørsmålet for retten er hvorvidt gutten var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at han ikke er strafferettslig tilregnelig, men sier i en tilleggsuttalelse at vurderingen har vært svært vanskelig.

Statsadvokat Jo Christian Jordet har derfor tatt forbehold om at han kan be om en alminnelig fengselsstraff eller forvaring dersom han mener det totale bevisbildet tilsier at det er riktig.

Den 17 år gamle gutten forteller at han ikke har det noe bra i det behandlingsopplegget han nå er på. Flere ganger gjentar han at «det er for strengt».

Å sitte i retten synes han er svært belastende.

– Det er mye journalister og sånt, mye flere folk enn jeg egentlig ville at skulle være til stede, sier han.

– Ble mobbet

Når gutten blir bedt om å beskrive seg selv, svarer han at han «er jo skoleelev i hvert fall». Av hobbyer liker han å se på filmer og TV-serier.

Gutten forteller at han hadde venner på barneskolen, men at de forsvant gjennom tre år på ungdomsskolen. Der gikk han i klasse med fornærmede Laura Iris Haugen (16).

– Jeg ble vel ekskludert. Jeg var ikke interessant nok, har jeg selv tenkt. Jeg er ikke noe særlig pratsom heller, sier gutten, som også mener seg mobbet på skolen.