Kjeftes huden full for å prestere på topp

– I EM så merket jeg at Tiril ikke var helt «på». Så jeg tenkte «hvordan skal jeg få henne på?» og jeg visste at hvis jeg fikk henne forbanna så kom hun til å bli «på», sier seiler Mathias Mollatt.

29-åringen seiler sammen med Tiril Bue (26) i en mixedklasse i Nacra 17. Tidligere seilte begge alene og har måttet tilpasse seg til forskjellene ved å være en duo.

– Blir dere noen gang frustrert eller sinna på hverandre?

– Det har hendt, sier Tiril Bue og ler.

Et eksempel på det er fra deres første seier sammen, da akkurat det skjedde.

– Det var et av de racene hvor Mathias gjorde meg dritforbanna for å få meg på hugget. Jeg var dritsur hele racet og sa nesten ikke et ord, sier Bue.

– Jeg var superfornøyd! Hopper Mollatt inn.

– Vi sa nesten ikke et ord til hverandre, men da fungerte det bare, for begge gjorde sine egne oppgaver og gjorde dem godt, så da seilte vi veldig bra, sier Bue.

– Det er lov til å være sinna, så er det bare å komme seg videre «greit, ferdig, vi fortsetter», forteller Mollat.

Ønsker å bytte taktikk

Selv om metoden har fungert tidligere, har duoen lyst til å finnen en annen måte å få gode resultater på.

– Så litt av trikset er å gjøre deg sur før start?

– Det kan jo ikke være det! Det fungerte da, men vi får finne ut hvordan vi skal løse det, sier Bue med et smil.

Med nye eller gamle triks, er uansett planen å ta medalje i OL til neste år, men først må Norge kapre en nasjonsbillett under VM i desember. Deretter må duoen være den beste av to norske lag for å få billetten.

Satt tilbake av skader

Bue konkurrerte i Laser under OL i Rio i 2016, men for Mollatt blir det det i så fall hans første olympiske mesterskap.

Veien dit har enn så lenge vært preget av skader. Mollatt skadet skulderen sin i februar i fjor, så skadet vikaren hans beinet. Det har gjort at seilerduoen er litt forsinket på treningsplanen mot OL, men med litt mer tid mener de at de skal være i rute.

– Vi lider fortsatt litt av at vi har seilt litt lite og ikke fått nok timer. Gi oss et halvt år nå – så skal du se, sier Mollatt.

– Har dere fortsatt troen på at dere kommer til å rekke OL?

– Vi har fortsatt troen på at det kan gå selvfølgelig, hvis ikke så hadde vi ikke gjort det, sier Bue bestemt.