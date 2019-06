Jemtland brast i gråt da han forklarte om hvordan han dumpet Janne i Glomma

Natt til femte juledag i 2017 ble Janne Jemtland truffet av et skudd i hodet utenfor sin egen bolig i Brumunddal. Før jul ble ektemannen Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for drapet.

Han godtok ikke dommen og mandag begynte ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Jemtland nekter straffskyld for drap. Han sier at skuddet gikk av under et basketak da han forsøkte å avvæpne kona som, ifølge hans forklaring, pekte våpenet mot ham.

Påtalemyndigheten har betegnet hendelsen som «en henrettelse».

Tiltalte erkjenner imidlertid at han villedet venner og familie, at han plantet falske spor, slettet bevis og dumpet Janne Jemtland i Glomma.

DUMPET: Janne Jemtland ble dumpet i Glomma fra Eid bru i Våler. Foto: NTB Scanpix

– Følte avsky

I vitneboksen mandag morgen brast han i gråt da han forklarte lagmannsretten om hvordan han festet et traktorbatteri til kona si før han dumpet henne i elva.

– Jeg forstår ikke hvordan jeg handlet slik. Jeg følte avsky, og jeg gråt, sa han.

Etter lunsj, forklarer Jemtland seg om det som skjedde etter at han forsto at hun var skutt.

– Jeg var på vei inn for å ringe ambulanse og politi. Men da eldstesønnen min kom ned så ville jeg ikke han skulle se henne.

– Han spurte etter Janne. Jeg svarte at hun var oppe, og så ba jeg ham gå og legge seg. Jeg fikk panikk og tenkte hvordan skal jeg forklare dette. Det ble det som kalles «point of no return». Jeg gjorde ting jeg ikke kunne forsvare senere.

Måtte fake

Deretter forklarte Jemtland at han tok en dusj for å klarne hodet.

– Eldstesønnen kom og spurte etter Janne en gang til. Og jeg fikk han opp på rommet igjen.

Jemtland forklarte videre hvordan han pakket sin egen kone i plast og la henne inn i bagasjerommet på bilen sin. Og hvordan han fjernet blodig snø på gårdsplassen.

– Dagen etter tenkte jeg at det var ikke noen vei tilbake. Jeg hadde gjort alt jeg hadde gjort. Jeg måtte prøve å «fake» videre, sa Jemtland i retten.

I detalj beskrev han hvordan han skjulte dødsfallet for alle rundt seg, også de to barna.

– Jeg forstår ikke hvorfor jeg handlet slik. Hele verden ramlet i stykker. Plutselig ble alt snudd på hodet. Jeg prøvde å holde masken.

Dagen etter kontaktet han en bekjent og la igjen telefonen sin for å møte ham på et avtalt møtested. Først kjørte Jemtland til feil sted.

– Jeg la igjen telefonen for å kamuflere så godt jeg kunne. Vi snakket sammen og jeg spurte om å få låne en bil. Så satt han en bil til disposisjon til meg på et småbruk. Jeg hadde ikke en plan. Det var helt tilfeldig at jeg skaffet et batteri og senket henne i vann. Dette kom opp først da jeg så batteriet.