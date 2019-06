Én person ble funnet død i en leilighet natt til lørdag.

Nødetater ble tilkalt til adressen, og politiet foretok nærmere undersøkelser omkring dødsfallet.

Nå er én mann pågrepet.

Ifølge Adressavisa dreier det seg om en 50 år gammel mann. Avisa skriver at han er en av de personene i Trondheim som er dømt flest ganger, og at han i tidligere er dømt til åtte års fengsel og fem års sikring for forsettlig drap. Forholdet ble begått i 1987.

50-åringen er nå siktet for uaktsomt drap og blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Ifølge politiet tilhører avdøde og siktede samme miljø. Begge er kjenninger av politiet.

I en pressemelding skriver de at de ønsker å komme i kontakt med vitner i saken.