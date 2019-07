– Alle klappet og lo, men jeg var bare veldig redd

– Barna er livredde

I dag driver Nordhus Lied Ventilene, et tilbud for unge pårørende i Kirkens Bymisjon. Hun har hørt historier som at mor og far ikke finner veien tilbake til hotellet når de er på ferie.

– Selv synes de det er kjempemorsomt, mens barna er livredde. Det er småting for oss voksne som vi synes er festlig, mens barna opplever det på en helt annet måte. Når vi drikker blir sansene våre bedøvet og vi oppfatter gjerne ikke hvor redde barna er, sier hun.

Blant annet beskriver hun en Tyrkia-tur hun var på med familien som «ganske ille». Elisabeths far drakk seg full for seg selv, mens resten av familien holdt på med sine egne ting.

– Det jeg husker best var at vi var redd han ikke skulle komme seg hjem med flyet. I dag hadde det ikke vært like skremmende, men som ung var det kjempeskummelt, jeg var jo redd for at han aldri skulle komme seg hjem, sier hun.

Hun forteller også om minner fra en båttur. Heller ikke da var faren kjempefull. Men han var full.

– Han var god på å stupe og svømme, men det blir litt annerledes når du har høy promille. Han skulle hoppe fra båten og fra fjellkanter. Alle andre var imponerte og klappet og lo, mens jeg var bare veldig redd. Jeg tror familien og barna ser hvor full man faktisk er fortere enn hva andre voksne kanskje gjør, sier hun.

Alarmtelefonen for barn og unge: Alarmtelefonen for barn og unge er et tilbud for barn og unge som trenger noen å snakke med, og for voksne som er bekymret for barn eller ungdom. Ringer man alarmtelefonen får du snakke med en fagperson. Står man midt i en vanskelig situasjon kan Alarmtelefonen også ta kontakt med politi eller legevakt i nærheten av ditt bosted. Telefonnummer: 116 111 Telefonnummer fra utlandet: +47 954 11 755 Klikk her for å lese mer om Alarmtelefonen. Kilde: www.116111.no

Tilbyr hjelp

Kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland i Sjømannskirken sier at det ikke er ofte de får inn bekymringsmeldinger fra reisende angående voksnes alkoholforbruk i samvær med barn, men at det hender.

– Når vi kobles på slike saker er det ofte fordi noen ringer og er fortvilet over hva de ser, for eksempel på en restaurant, og lurer på hva de kan gjøre med det, sier hun og legger til:

– Da kan vi gi råd til den som ringer eller vi kommer selv dersom vi har mulighet. Men vi har ikke myndighet til å ta med oss barnet, så det eneste vi kan gjøre er å samtale med foreldrene og tilby hjelp.

– Vi forteller at vi kommer fra Sjømannskirken og at vi kommer fordi noen rundt er bekymret. Hvis vi ikke klarer å bidra til en trygg situasjon for barnet, må vi ringe politiet. De har myndighet til å ta seg av barnet, og vår opplevelse er at politiet, spesielt i Spania, tar saker hvor barn er involvert på største alvor, sier hun.

Skal man på familieferie oppfordrer Sjømannskirken til å la ferien skje på barnas premisser.

– Ikke ta med barn ut på bar sent på kvelden. Selv om du ikke drikker, kan det jo oppstå situasjoner med andre som ikke er egnet for barn å være med på. Og så er det jo alltid en god ting å drikke med måte, sier Mæland.

Rask endring

Selv om de voksne mener de har kontroll på alkoholkonsumet og drikker med måte, er det ikke sikkert at barna er enige. Eriksrud forteller at barn som regel merker endringer i mor og fars adferd før mor og far gjør det selv.

– Det vi voksne opplever som positive effekter av alkoholen, oppleves som utrygt og vanskelig for barn. De ønsker seg voksne som er sånn som de pleier, men vi endrer oss raskt når vi drikker alkohol, sier hun.

Eriksrud tror mange kvier seg for å gripe inn dersom man ser noe som virker ugreit.

– En historie jeg hører veldig ofte fra barn som har vokst opp med foreldre med alkoholproblemer, er at de ikke forstår hvorfor ingen valgte å gripe inn og vise at de faktisk så hva som skjedde, sier hun og legger til:

– Det tenker jeg er en oppfordring til oss voksne om å alltid handle på den dårlige magefølelsen dersom man er bekymret for et barn.

– Er det noen spesielle signaler man bør være obs på når man er på ferie?

– Det kan være barn som er overlatt til seg selv, barn hvor du ser at voksne er tydelig beruset rundt dem eller barn som ikke blir lagt i tide. Men jeg tror de aller fleste kjenner igjen denne typen situasjoner og skjønner hva som foregår. Det handler nok mer om å faktisk tørre å ta inn at det er noe som skjer og at man må handle deretter, sier hun.

Vanskelig å gripe inn

For det kan være vanskelig å ta tak i en situasjon ut fra en magefølelse. Terskelen for å blande seg inn i en annen familie kan føles høy, uansett om man kjenner dem fra tidligere eller ikke.

Eriksrud sier at man for eksempel kan ta kontakt med betjeningen på hotellet dersom man er bekymret.

– Man skal ha veldig stor forståelse for at det er vanskelig å gripe inn, men så hører man disse historiene om at ingen grep inn når alle så hva som skjedde. En annen historie vi hører ofte er de som nå er voksne, som vokste opp med foreldre med alkoholproblemer og som takker den ene personen som faktisk valgte å gjøre noe. Man må tenke på de historiene og gripe inn, sier hun.

Det første man bør gjøre dersom man mistenker at ikke alt er som det skal, er å ta kontakt med barnet selv, sier Eriksrud.

– Spør hvordan han eller hun har det og vis at du er tilgjengelig, sier hun.

I tillegg avhenger det litt av hvor godt man kjenner barnet, men det kan være en god idé å tilby seg å ta det med på en annen aktivitet.

– Og så tenker jeg at man bør varsle noen dersom man er bekymret. Man kan for eksempel kontakte Alarmtelefonen for barn og unge for å få rådgivning, sier hun.

Prøvde å få hjelp

Elisabeth Nordhus Lied forteller at hun var i situasjoner der hun ønsket at andre voksne skulle vise at de så hva som foregikk, men at hun samtidig hadde et ambivalent forhold til at noen skulle gripe inn.

– Jeg prøvde å få hjelp på forskjellige måter da jeg var yngre. Samtidig var jeg redd for konsekvensene som kunne komme. Jeg vet ikke hva jeg hadde svart hvis noen kom bort og spurte om jeg trengte hjelp, for jeg hadde vært så redd for konsekvensene, sier hun og legger til:

– Men jeg husker jo også at jeg kunne finne på å ringe til venner av foreldrene mine som jeg stolte på, og prøve å lokke dem til å komme på besøk når det var ille, slik at de skulle skjønne hvordan det var.

Hun understreker at hvordan man bør gripe inn kommer veldig an på hva slags situasjon det er snakk om.

– Om far hadde vært veldig full og noen kom bort og grep inn der og da, kunne situasjonen blitt veldig ille for oss. Jeg hadde følt på en kjempeskam, sier hun og fortsetter:

– Men selvfølgelig, dersom det er snakk om for eksempel omsorgssvikt eller mishandling, må man kontakte politi eller barnevern. Men det er jo gjerne ikke det man ser. Det man ser er som regel foreldre i lystig lag.

Det Nordhus Lied derimot skulle ønske at noen hadde gjort, var å strekke ut en hånd til moren.

– Hvis man er et par og den ene har et problem, føler ofte den pårørende seg utrolig alene. Det er mye skam og skyld rundt det og jeg tenker at det å gå inn til den andre voksne og si at «her kan det kanskje være vanskelig, hva kan jeg gjøre for å hjelpe», det tror jeg hadde vært det beste.