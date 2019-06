Sjögren i ferd med å slå tilbake etter fiaskodebuten: – Han har imponert meg som leder hele veien

Se Sør-Korea - Norge på TV 2 og Sumo mandag kl. 21.00!

Martin Sjögren fikk en særdeles tøff start på sin mesterskapskarriere som landslagstrener.

EM for to år siden ble en gedigen nedtur, med exit i gruppespillet og påfølgende Ada Hegerberg-exit.

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen er klar på at hun ikke hadde troen på prosjektet til Martin Sjögren den gang.

Riktignok har Norge bare vunnet én kamp hittil i VM, men Martin Sjögren har i alle fall tatt Norge til VM. Etter all sannsynlighet går Norge videre til åttedelsfinalen og i alle tilfelle er det ingen som helst tvil om at optimismen rundt laget er på et helt annet nivå enn for to år siden.

Landslagsjentene har latt seg imponere over hvordan Martin Sjögren har klart å snu motgangen som preget landslaget. Solveig Gulbrandsen sier hun har gått fra å være en kritiker til å ha fått tilbake troen på Norge.

Stjernespiller Caroline Graham Hansen oppsummerer det slik:

– Martin har imponert meg. Men jeg føler egentlig at han har vært en imponerende leder hele veien. Det var ikke noe han fant på å gjøre rett etter at det gikk dårlig. Han har vært en utrolig bra trener for oss fra dag én. Det at vi startet med en nedtur har egentlig bare gjort oss bedre rustet. De siste årene har jo vært en berg-og-dalbane, der Martin har ledet vei, sier Barcelona-spilleren.

Kristine Minde sitter med samme følelsen.

– Jeg kjente jo Martin fra Lindköping fra før, og unnet han virkelig ikke den starten han fikk som landslagstrener, fordi jeg vet hvor god han egentlig er som trener. Men han har stått virkelig bra opp mot alt det negative, og bare blitt enda tydeligere på hvor han har ønsket seg, sier Minde.

Har fulgt planen

Selv sier Sjögren at tiden har vært den desidert viktigste faktoren på veien fra motgang til medgang. Han sier han ikke vil bruke det som noen unnskyldning, men er klar på at han fikk kort tid på seg før EM og at han på mange måter tok over et ferdig produkt.

– Vi har fulgt planen hele veien. Så føler jeg at vi hele tiden at vi har hatt en god forankring blant spillerne, og det er viktig. Har du ikke spillerne med deg, blir det vanskelig, sier Sjögren.

Landslagskaptein Mmaren Mjelde deler Kristine Mindes oppfatning om at Sjögren bare har forsterket sine tanker. Kritikken fikk han ikke til å søke eller noen kriseløsning eller plan B. Han beholdt roen, mener de.