Stadig flere velger kortreiste ferier, og mange tar bilen med til sommerdestinasjonene.

I Norge er promillegrensen for bil 0,2, som i praksis betyr at du må forholde deg helt avholdende fra alkohol.

Ute i Europa varierer derimot denne grensen. For eksempel opererer Danmark med 0,5, mens promillegrensen i England er 80 mg alkohol per 100 ml blod, som tilsvarer omtrent 0,8 promille.

Ettersom stadig flere tar med seg bilen på ferie, har alkovettorganisasjonen Av-og-til spurt norske sjåfører hvorvidt de følger norske eller utenlandske promillegrenser når man er på tur.

Dødsfarlig kombinasjon

Undersøkelsen som er utført av Respons Analyse, viser at et flertall, 65 prosent, følger norske promilleregler når de kjører bil i utlandet.

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Promillereglene varierer mellom ulike land, og som regel er våre europeiske naboland mer frislupne på promillegrenser. Derfor er det gledelig å se at så mange tar med seg gode kjørevaner ut på europaveiene. For det er en grunn til at denne grensen finnes. Det tar nemlig ikke lang tid før alkoholen påvirker din evne til å kjøre bil, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Hun legger til at mange nok blir overrasket over hvor fort alkoholen påvirker evnen til å kjøre.

– Når vi drikker, blir vi mer impulsive og villige til å ta risiko. Vi reagerer tregere og blir dårligere til å vurdere konsekvenser. Derfor er alkohol og bilkjøring en dødsfarlig kombinasjon – og det skal ikke mer enn ett glass til før dine kjøreegenskaper blir dårligere, forteller Hagen Eriksrud.

Reiser du på bilferie i utlandet, er det ulike promillegrenser å forholde seg til. Likevel viser Avogtil.no sin undersøkelse at et flertall forholder seg til 0,2 grensen – uansett land. Foto: Scanpix

Beregn ekstra margin

Å ta sjansen på å drikke et glass eller to, for deretter å vente noen timer med å kjøre, er en strategi som absolutt ikke anbefales.

– Hvilken promille vi får og hvordan promillen påvirker oss er veldig forskjellig fra person til person. For eksempel påvirker både kjønn, muskelmasse og vekt. Det er derfor vanskelig å regne på når det er trygt for deg å drikke igjen. Planlegg derfor aldri å kjøre samme kveld som du planlegger å drikke, og beregn alltid ekstra margin om du skal kjøre dagen derpå, råder, hun.

Under kan du se nærmere på listen over promillegrensene for bil i et utvalg populære feriedestinasjoner i Europa.

Danmark: 0,5 ‰

England: 80 mg alkohol per 100 ml blod (tilsvarer omtrent 0,8 ‰)

Finland: 0,5 ‰

Frankrike: 0,5 ‰

Hellas: 0,5 ‰

Italia: 0,5 ‰

Kroatia: 0,5 ‰

Kypros: 0,5 ‰

Nederland: 0,5 ‰

Portugal: 0,5 ‰

Russland: 0,35 ‰

Spania: 0,5 ‰

Sverige: 0,2 ‰

Tyskland: 0,5 ‰

Slik påvirkes du av promille 0,2 Synet blir dårligere, særlig å fokusere raskt og å skifte fra lys til mørke blir vanskeligere.

0,5 Man oppfatter situasjonen dårligere og reagere mindre presist

0,8 Dårligere koordinasjonsevne og lengre reaksjonstid

1,0 Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket, man begynner å bli trøtt, har nedsatt balanse og blir dårligere til å bevege seg

1,5 Helt klart dårligere motorikk, snakker uklart og snøvlete, problemer med å huske.

2,0 Symptomer på forgiftning. Man har ikke selvkontroll. Kilde: Avogtil.no



Se video: Her kjører den svenske sjåføren i over 200 km/t: