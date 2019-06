Paul Pogba ser ikke for seg en fremtid i Manchester United. Franskmannens uttalelser søndag levnet liten tvil om at han vil bort fra klubben.

– Det kan være bra med en ny utfordring nå, sa Pogba under en Adidas-turné i Asia.

– Et stort problem

Dermed tyder mye på at United kan måtte kvitte seg med superstjernen etter bare tre sesonger på Old Trafford. Pogba-meldingen illustrerer en sjokkerende utvikling av fotballen, mener TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

– Det er en ny tid der man må leve med at spillere sier sånt, men jeg synes det er ekstremt spesielt at en spiller under kontrakt melder noe sånt i det offentlige rom, sier Hangeland, som går ut fra at teamet rundt Pogba har hatt følere ute i markedet allerede.

– Men hva er en kontrakt verdt nå til dags om en bare kan si sånt? Jeg synes det er synd at det er lov å holde på sånn. Det gir Solskjær og United et stort problem.

Gjennom hele fjorårssesongen var det stadige spekulasjoner i britisk presse om Pogba var på vei bort. Etter en elendig start på sesongen under Mourinho løftet den franske midtbanespilleren seg da Solskjær tok over ansvaret. Verdensklassestempelet var tilbake i pannen på Pogba, og hans norske manager uttrykte at laget skulle bygges rundt mannen som kostet United rundt 100 millioner euro.

– Jeg kan forstå at Solskjær vil bygge laget rundt ham, men da må Pogba ville det selv. Det går sikkert an å få han motivert i United, men da må det sannsynliggjøres at de kan bygge et storlag. Og det må vises på overgangsmarkedet, sier Hangeland.

Men Hangeland har liten tro på at Pogba blir værende i United, som ikke er med i Champions League neste sesong.

– United og Solskjær sitter med svarteper. De må vurderer hvor viktig det er å ha Pogba, vel vitende om at han garantert blir sur om han ikke får gå. Dette er det vi kaller «player power». Det er spesielt at de store stjernene har så mye makt og navn at de kan gjøre som de vil. Hadde jeg vært leder, så hadde jeg tenkt at klubbene må ta litt makt tilbake, sier Hangeland.

Unike Pogba

Foreløpig har overgangsvinduet startet rolig for United med signeringen av Daniel James fra Swansea. Det ryktes at Solskjær ønsker å hente unge og lovende spillere for å skape et sultent Manchester United og samtidig bryte med tidligere forsøk på å bygge storlag med signering av spillere som for eksempel Alexis Sánchez.

– Man kan konkludere med at det er fryktelig vanskelig det United holder på med nå. De har rotet rundt i fem-seks overgangsvinduer på rad og stort sett bommet. De har prøvd å identifisere spillerne som skal løfte laget, men det virker som de heller er blitt smittet av en United-sykdom som gjør spillerne til litt dårligere utgaver av seg selv, sier Hangeland.

– Det er mange spillere for prisen til Pogba som kan gjøre en jobb. Men han er et ikon og mye mer enn bare Pobga på banen – på godt og vondt. Det er vanskelig å finne en midtbanespiller med en sånn pakke som Pogba har.