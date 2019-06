SJ skal kjøre tog mellom Oslo og Bodø

– Dette er nummer to av konkurransene vi legger ut. Det kommer flere muligheter, og jeg går ut fra at Vy har lyst til å være med å konkurrere også der. Men dette er slutten for dem i nord de siste ti årene.

SJ skal starte opp trafikken fra juni 2020 og får kontrakt på inntil ti og et halvt år. Selskapets fremste mål er å forenkle og forbedre hele reisen, skriver SJ i en pressemelding.

– SJ har fått oppdraget ettersom vi har vist at vi er et moderne togselskap som ligger langt framme når det gjelder digitalisering og å finne nye løsningar for å forbedre kundeopplevelsen. Det er med glede vi omgående starter forberedelsene for oppdraget å drive og utvikle togtrafikken i Norgem sier SJs sjef Crister Fritzson.

Svensk i nord, britisk i sør

NSB – som siden har skiftet navn til Vy – og svenske SJ bekreftet overfor Dagsavisen i desember 2018 at selskapene har levert tilbud på pakken. Britiske Go-Ahead, som vant anbudet om togtrafikk på Sørlandsbanen, ville ikke svare på om de også er med i konkurransen lenger nord i landet.

– Vi kommenterer aldri våre tilbud, sa kommunikasjonsdirektør Ulrika Mebius til Dagsavisen.

Go-Ahead er den største aktøren på jernbane i Storbritannia. I oktober 2018 ble selskapet tildelt kontrakten på å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra 15. desember 2019.

Dette er pakke nord: Fjerntog inkludert nattog på Nordlandsbanen mellom Trondheim S og Bodø



Fjerntog inkludert nattog på Dovrebanen mellom Oslo S og Trondheim S



Regiontog Saltenpendelen på strekningen Bodø - Rognan



Regiontog Trønderbanen på strekningen Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer



Regiontog Raumabanen på strekningen Dombås – Åndalsnes



Regiontog Meråkerbanen på strekningen Heimdal – Trondheim S – Storlien



Regiontog Rørosbanen på strekningen Hamar – Røros – Trondheim S

Selskapet får 1,5 milliarder statlige kroner i en tiårsperiode som vederlag. Tilbudet fra Go-Ahead var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent, ifølge Jernbanedirektoratet.

Alle tre tilbyderne (Go-Ahead, NSB og SJ) leverte tilbud som innebar at statens vederlag ble mer enn halvert i forhold til det man i dag betaler for jernbanetjenester på strekningene, ifølge Jernbanedirektoratet.

Misliker oppdelingen

Politikere på venstresiden er kritiske til konkurranseutsetting av jernbanen.

– Nå får vi Ryanair-tilstander på norske skinner. Et selskap som er sterkt mislikt av kundene sine i England får nå ansvaret for å drive jernbanen i Norge. De som allerede bruker Go-Ahead klager over dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser, sa SV-leder Audun Lysbakken da det ble kjent at Go-Ahead hadde vunnet anbudet i sør.