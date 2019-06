Lørdag fikk ferieklare nordmenn en smakebit av fjorårets rekordsommer. Selv om været gjorde et skifte flere steder i landet søndag, fikk Trøndelag en fantastisk sommerdag med over 27 grader.

Også mandag våknet store deler av landet opp til strålende sol og varme temperaturer.

Den kommende uka får vi servert noe av det samme været, men i tillegg til sol, må vi også belage oss på flere regnbyger.

– Tirsdag er det skiftende vær i hele landet. Et lavtrykk vest for oss gir Vestlandet og Nordland skiftende skydekke med regnbyger, men også perioder med sol, forteller meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo til TV 2.

20 grader flere steder

Ifølge Villanger vil finværet vare lengst i nord i begynnelsen av dagen.

Finnmark slipper unna regnet, og vil få en god del sol tirsdag. Troms og Nordland må derimot belage seg på litt nedbør, men dette vil endre seg i løpet av dagen, da det vil sprekke opp etter hvert.

Selv om dagen starter med mye sol flere steder #Østafjells, vil det utover dagen i dag sky mer til og det kan komme noen regnbyger🌧️ Sånn fortsetter det de neste dagene også, men et solgløtt nå og da kan det bli, så nyt sola mens dere kan!😎 pic.twitter.com/4qe1eOjRjP — Meteorologene (@Meteorologene) June 17, 2019

Temperaturene vil ligge på 10-13 grader, mens det kan bli noe varmere i Nordland med opp mot 15 grader.

Også Sør-Norge får et skiftende skydekke tirsdag. I denne landsdelen blir det perioder med regn og regnbyger, med fare for torden i Trøndelag og Vestlandet.

– På Sørlandet og Østlandet blir det en skyet dag med litt regn og lite sol. Det er også noe synkende temperaturer og muligheter for lokal tåke på kvelden, sier Villanger.

Meteorologen forteller at det blir varmest i Trøndelag med rett i overkant av 20 grader. Resten av denne landsdelen vil ligge på mellom 15-20 grader.

Værskifte onsdag

Ifølge Villanger skjer det et værskifte onsdag. Hun forklarer at dagen begynner med regn i nord og sol i sør, men at det vil skje en helomvending i løpet dagen.

Da er det vennene våre i nord som får det beste været, mens søringene må belage seg på nye regnbyger.

– Det fortsatt litt spredt med regn i Nord-Norge. I Sør-Norge starter dagen med oppholdsvær, men det kan komme regnbyger på Østlandet og Sørlandet på ettermiddagen og utover kvelden. Det blir stort sett opphold på Vestlandet, sier hun.

Fin helg i vente

Temperaturene vil ligge på det samme hele uka, og torsdagen fortsetter på samme måte som siste delen av onsdagen, med regn i sør og sol i nord.

Villanger forteller at et lavtrykk vil komme inn fra sør, men at det er ennå usikkert hvilken retningen den tar.

– Mest sannsynlig blir det nedbør i Sør-Norge og opphold og en del sol i Nord-Norge. Dersom lavtrykket vandrer nordover letter det på Sør- og Østlnadet med en del sol, sier hun.

I helgen vil et høytrykk trolig bygge seg oppover den sørlige delen av landet. Dette vil gi mye sol og sommerlige temperaturer. Også Nord-Norge vil få gleden av dette høytrykket etter hvert.

Meteorologen forteller at det er Sørlandet og Østlandet som får de høyeste temperaturene i helga med 18-20 grader.