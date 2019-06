Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Verisure AS og Sector Alarm AS, som er de største boligalarmaktørene i Norge, har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg i perioden mellom 2011 og 2017.

Verisure har fått varsel om gebyr på 784 millioner kroner og Sector Alarm må ut med 424, 8 millioner kroner. Ulikheten i gebyrstørrelsen skyldes at foretakene har ulik omsetning.

– Svært alvorlig

Konkurransetilsynet mener de to selskapene har delt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg.



– Denne saken har stor betydning for de to selskapenes boligalarmkunder i Norge, siden de kan ha betalt for mye for sin boligalarm. Markedsdeling er en svært alvorlig form for konkurransekriminalitet, og gebyrene som nå er varslet underbygger dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Skuffet over konkurransetilsynet

Verisure sier de er skuffet over vurderingen fra Konkurransetilsynet

– Vi opplever tøff konkurranse i markedet og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert. Vi er uenig i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge.

– Nå skal vi studere Konkurransetilsynets brev grundig før vi sender et detaljert svar tilbake, sier han.

Konkurransetilsynet understreker at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

– Partene vil nå få mulighet til å komme med sine merknader til varselet, før det eventuelt treffes et vedtak i saken, sier Amundsen.

Fristen er satt til 2. september i år.