Tidligere i vår ble det kjent at Bertel O. Steen må i gang med tøffe kostnadskutt. Hele 200 stillinger skal bort hos den norske bilgiganten.

Store endinger i markedet og fallende salg av nye biler ble oppgitt som årsaken til det.

Og Bertel O. Steen er ikke de eneste som sliter. Nå skriver det velinformerte bransje-nettstedet Bilnytt at Gill-Gruppen også må kutte. De er importør av blant annet Subaru og SsangYong til Norge.

Konsernsjef Leif Madsberg i Gill-Gruppen har i dag varslet de ansatte hos Subaru-importøren om nedbemanning, lønnskutt og andre innsparinger.

Har 32 ansatte

– Den kraftige politikerskapte salgsbølgen etter elektriske biler, gjør at vi må ta kraftfulle grep. Det er først og fremst en dramatisk nedgang i år i etterspørselen etter biler med tradisjonell drivlinje som har skapt en økonomisk situasjon som vi er nødt til å ta tak i sier Madsberg, til Bilnytt.

Subaru har slitt i Norge i mange år, med fallende salg. Dette har økt ytterligere i år, med en nedgang på hele 66 prosent sammenlignet med fjoråret.

Gill-Gruppen har til sammen 32 ansatte. Sparetiltakene de når går i gang med, skal etter planen kutte kostnadene med 15-20 millioner årlig.

Petter Solbergs eventyrlige rallysuksess bidro til høye salgstall for Subaru i Norge. Men det begynner å bli noen år siden det skjedde...

Må nedbemanne

– Vi har gode, moderne biler som scorer høyt i tester og forbrukerundersøkelser, men de betydelige endringene i bilmarkedet og bransjen generelt, gjør at vi må ta kraftfulle grep, sier Madsberg, til Bilnytt.

Han går ikke konkret inn på hvor mange stillinger som må kuttes, men understreker at det ikke vil være mulig å komme i mål med sparetiltakene, uten at det må nedbemannes.

Forester er en av bilene som tidligere har solgt bra for Subaru i Norge, i flere generasjoner. Men de siste årene har det gått tungt.

Ikke overrasket

Dette skjer samtidig med at det tross alt er positive ting på gang for Subaru. På senhøsten kommer de nemlig med hybridutgaver av både Forester og XV, til Norge. Det vil overraske om ikke disse gir økning i salget

Subaru har også elbiler på gang, men de ligger lengre frem i tid. Det er ventet at de skal vise frem en elektrisk bil med 4x4, i forbindelse med sommer-OL i Tokyo i august 2020.

Atle Falch Tuverud i Bilnytt er ikke overrasket over det som nå skjer i bilbransjen.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilnytt. Han er ikke overrasket over at Subaru Norge, i likhet med Bertel O. Steen, må ta kraftige grep.

Skapt et klasseskille

– De insentivene vi har i Norge gjør det svært vanskelig for norske bilimportører og merkeforhandlere som mangler ladbare biler i sitt sortiment. Dette har medført ventelister hos noen forhandlere og importører, mens andre har en vanskelig hverdag. Det gjelder selv om de har biler som er attraktive og selger godt i resten av verden, sier Falch Tuverud.

Han legger til:

For en del av våre bilimportører og bilforhandlere spiller det ikke lenger noen rolle hvor hardt du jobber, hvor god kvalitet det er på bilene, og hvor god du er på kundeservice – hvis du ikke har de produktene myndighetene har bestemt du skal ha. Det er på en måte skapt et klasseskille blant norske bilforhandlere og bilimportører. Så langt er regnskapstallene fra i fjor for over 170 merkeforhandlere levert Brønnøysundregistrene. Der ser vi veldig tydelig at noen forhandlere tjener mye mer penger enn andre. Hovedtrekkene er at det er forhandlere som kan tilby ladbare biler som har gode tall, avslutter Atle Falch Tuverud.

