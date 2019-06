Den romantiske komedien «Pretty Woman» fra 1990, med Richard Gere (69) og Julia Roberts (51) i hovedrollene, har blitt en klassiker.

Filmen, som forteller historien om forretningsmannen Edward som blir forelsket i luksusprostituerte Vivian, ble Roberts store gjennombrudd i Hollywood.

I et intervju med Variety, som er en del av TV-serien «Actors on Actors», forteller Roberts om hvordan filmklassikeren egentlig skulle slutte.

Mørkere film

«Pretty Woman» har en lykkelig slutt hvor paret ender opp sammen, men slik var ikke det originale manuset. Filmen hadde opprinnelig navnet «3000», og historien var mørkere, skriver Variety.

I intervjuet med Variety avslører Roberts at karakteren Edward kaster Vivian ut av en bil i den originale slutten.

KLASSIKER: Richard Gere og Julia Roberts spilte mot hverandre i filmen «Pretty Woman». Foto: NTB scanpix

– Han kastet henne ut av bilen, kastet pengene mot henne, og kjørte avgårde mens han forlot henne i en skitten bakgate, sier hun.

Ble skrevet om

Roberts fikk opprinnelig rollen i filmen «3000», men kun få dager senere gikk produksjonsselskapet konkurs. Da tok en av produsentene med manuset til Disney, som kjøpte det.

Roberts møtte så regissøren Garry Marshal, som skulle omskrive manuset og gjøre «3000» til «Pretty Woman».

– De forandret alt, og filmen ble til noe som passet meg bedre, sier hun.

Skuespilleren mener at det ikke var riktig for henne å spille i filmen slik den opprinnelig skulle være, så hun er glad for at manuset ble endret.

– Jeg kunne ikke gjøre det da, og jeg kunne ikke ha gjort det nå. Takk Gud for at det ikke ble noe av, sier hun.