Jaguar sin første elbil har utvilsomt truffet blink – særlig i elbilandet Norge.

Fra å være et nisjemerke, med svært beskjedne salgstall, har den britiske bilprodusenten klatret betydelig opp på salgsstistikken den siste tiden.

Alt takket være I-Pace – selvfølgelig. Bare i mai i år ble det registret 510 nye I-Pace i Norge, noe som innebærer at el-SUVen er den syvende mest solgte bilmodellen i Norge, så langt i år.

Tilbakekalles

I forrige uke ble det kjent at en av I-Pace sine største konkurrenter, Audi e-tron, tilbakekalles grunnet lekkasje til batteripakken og potensiell brannfare.

Nå må også Jaguar tilbakekalle sin elbil, etter at produsenten selv har oppdaget en feil på bilens bremsesystem. Konkret handler det om en software-feil på bilens regenereringssystem.

Ettersom dette jobber sammen med bilens fysiske bremsesystem, vil en feil på regenereringen også påvirke den fysiske bremsekraften.

Interne undersøkelser hos Jaguar viser at det kan oppstå bremseforsinkelser på opptil 1,5 sekunder – fra du trykker på bremsepedalen til bilen faktisk reagerer.

Kjører du i 80 km/t tilsvarer det 22 meter i sekundet. Dermed er problemet absolutt å betegne som vesentlig.

Jaguar: Fra nisje til bestselger

Så langt i år har Jaguar i Norge utlevert 1.890 biler, i følge tall fra OFV.

3.400 biler i Norge

Feilen gjelder biler produsert på slutten av 2018 og tidlig i år. Selv om I-Pace er en modell som støtter OTA-oppdateringer (on the air), må denne feilen likevel utbedres på verksted. Derfor foretar nå Jaguar tilbakekalling på I-Pace.

Broom får i dag bekreftet fra importøren at også norske kunder er berørt.

– Ved en rutinesjekk av bremsesystemet, ble det oppdaget et mindre avvik som medfører til at bremselengden forlenges noe. Vi har ikke registert noen klager eller misnøye på dette, eller enda viktigere, noen form for skade. Men vi ønsker ikke å ta noen risiko, dermed velger vi å innkalle bilene det gjelder, forteller An V. Ho, markedssjef for Jaguar Land Rover i Norge.

Han legger til at det er snakk om cirka 3.400 biler i Norge, og at problemet løses med en software-oppdatering.

– Det er helt trygt for våre kunder å kjøre bilen som normalt. Kundene vil i nærmeste fremtid motta informasjon fra oss om saken, sier Ho.

I-Pace har gitt Jaguar salgstall i Norge de aldri har vært i nærheten av tidligere.

