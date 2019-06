Slik forklarer han hva som skjedde før Janne døde

Ifølge hans forklaringen skal den opprivende krangelen ha medført at hun trakk våpen og truet ham ut av huset. På trappa skal han ha forsøkt å avvæpne henne. Det var da skuddet gikk av, ifølge hans forklaring. Svein Jemtland nekter for at det var han som trakk av våpenet.

– Det var helt uvirkelig, sa Jemtland i vitneboksen.

Vil spille av rekonstruksjon

Mellom forhandlingen i tingretten og lagmannsretten er det gjennomført en rekonstruksjon av hva som skjedde natt til femte juledag. Forsvarerne, Christian Flemmen Johansen og Ida Andenæs, ønsker denne avspilt i sin helhet.

36 vitner skal forklare i saken som varer i to uker.

Bistandsadvokaten til Jemtland-ekteparets to barn, Inger Johanne Reiestad Hansen, sier at barna er opptatt av at saken nå skal få en avslutning.

– De er forberedt på det som kommer, men denne gangen har de reist for å beskyttes fra det medietrykket. De skal få vite det til, men vi er opptatt av å fjerne noe av presset, sier hun.