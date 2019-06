Ringte på hos 16-åring og knivstakk henne

Gutten svarte som ventet tydelig nei på spørsmålet om hvorvidt han erkjenner straffskyld for drapet.

Det er fordi han mener han var psykotisk i gjerningsøyeblikket. De sakkyndige har hatt store problemer med å vurdere hans tilregnelighet.

– Det som gjenstår som hovedspørsmålet for retten, er tiltaltes psykiske tilstand da han begikk handlingen, sier statsadvokat Jo Christian Jordet i sitt innledningsforedrag i retten mandag.

Tiltalte og avdøde Laura Iris Haugen (16) vokste begge opp på Vinstra og gikk i samme klasse på ungdomsskolen. Samme høst som drapet skjedde, begynte de på samme videregående skole.

«En avstandsfascinasjon»

Utover det hadde de ingen relasjon, men statsadvokaten mener tiltalte har hatt «en avstandsfascinasjon» for jenta. Det går frem av flere tekster og bilder politiet har funnet hjemme hos gutten.

– Samtidig har han utviklet en stor interesse for ekstrem vold, sier aktor, som senere vil legge frem et drapsdikt, et «voldtektsmanus» og en historie om en jente som blør i hjel – alle tekster som tiltalte selv har forfattet.

PARTENE: Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Nora Hallén hilser på hverandre før den to uker lange rettssaken mot 17-åringen som er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16) i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Før han dro hjemmefra på drapsdagen, så gutten en del voldelige klipp på YoutTube. Deretter syklet han til skolen. Med seg hadde han en kniv.

Etter skoletid syklet han til et kjellerlokale som er åpent tilgjengelig. Der la han fra seg sekken sin og tok med en hammer og en kniv som han hadde plassert der tidligere.

Deretter syklet han til fornærmedes adresse, der han ventet på henne. Flere vitner så ham der.

Mor og bror ble vitner

Tiltalte ringte på hos jenta og fikk kontakt med henne der. Hun ble påført en skade allerede inne i gangen.

Utenfor leiligheten klarte fornærmede å påkalle en nabo sin oppmerksomhet. Mannen i 50-årene oppfattet raskt situasjonen og løp til for å hjelpe. I stedet ble han stukket i beinet og sendt til sykehus med alvorlige skader.

Mannen har derfor status som fornærmet i saken og vil forklare seg for retten mandag.

Kort tid etter ankom fornærmedes mor og lillebror åstedet i bil. De så hendelsen, men registrerte ikke at det var deres eget familiemedlem som var stukket, forteller statsadvokaten i sitt innledningsforedrag.

Naboen i 50-årene kom seg bort til bilen deres, og jentas mor ringte nødnummeret før de fikk fraktet mannen til sykehus. På dette tidspunktet fra 16-åringen allerede drept.