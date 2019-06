Foreningen Greyhound Board of Great Britain (GBGB) har publisert en rapport som får dyreelskere til å rase.

Hundrevis av hunder brukt i veddeløp ble avlivet i fjor. Dette blant annet på grunn av eiernes manglende vilje til å betale medisinske behandlinger og at hundene ikke fikk passende hjem utenfor veddeløpsbanen.

Avisen The Guardian skriver at GBGB anerkjenner at mange av dødsfallene var unødvendige og kunne vært unngått.

Fakta om hundeveddeløp Hundeveddeløp er en svært fartsfull form for hundesport, der hunder jager en lokkehare som trekkes rundt en ovalbane av en motor via en line.

Hundene stilles opp i startbokser som åpnes automatisk når stratskuddet lyder, hvoretter hundene sprinter etter en lokkeharen rudt banen.

Denne formen for hundesport er basert på hundens naturlige jaktinstinkter, derfor brukes gjerne munnkurv for å unngå at hundene skader hverandre.

Vanligvis brukes rasen greyhound (engelsk mynde), men også whippet, afghansk mynde og andre brukes.

Hastigheter over 65 km/h er målt. Hundeveddeløp arrangeres som flatløp og hinderløp, og i distanser fra 200 til 1100 m.

Sporten oppstod i USA først på 1900-tallet og kom til Storbritannia 1926. Her er den blitt en meget populær folkesport i form av veddeløp med bruk av totalisator og store pengepremier, senere også i andre land.



Kilder: Wikipedia og SNL

Brutt løfter

Mark Bird er en av sjefene i GBGB. Han sier at de skal fortsette arbeidet med å gjøre vilkårene for hundene bedre.

– Det kreves ikke bare engasjement fra alle i sporten for å oppnå dette, men også tilgjengelig og vedvarende finansiering som gjør at velferden kan blomstre, sier han ifølge The Guardian.

Det faktum at rundt tusen hunder har mistet livet i forbindelse med den tradisjonsrike sporten, gjør at dyrevelferdsorganisasjoner mener hundeveddeløp ikke hører hjemme i en moderne verden.

Chris Luffingham, tidligere leder av League Against Cruel Sports, sier GBGB har fått nok muligheter til å rette opp i urettferdighet i sporten.

– Greyhound-industrien fortsetter å ikke leve opp til sine løfter om å virkelig sette velferd først. Det som disse greyhoundene virkelig trenger, er ikke enda flere løfter fra bransjen, men at idretten fases ut og at greyhoundene finner gode hjem hvor de kan leve et langt og sunt liv.

Siri Martinsen, leder og veterinær i dyrevelferdsorganisasjonen NOAH, sier både hun og organisasjonen støtter det mulige forbudet.

Martinsen mener, i likhet med Luffingham, at et totalforbud er eneste riktige løsning.

– Det er ikke mulig å unngå at hunder blir utnyttet i og med at drivkraften er penger og hundene kun er et middel for dette. Hadde man ønsket å gjøre banene tryggere, har man hatt god tid til det, så det høres ut som et hult argument. Det er heller ikke kun banene som er problemet, men hele sirkelen med bruk og kast, hvor hundene kun eksisterer for å tjene inn penger.

Mange skader

De siste årene har dyrevelferdsorganisasjoner som PETA jobbet mye med å vise hvordan greyhound-hunder, ofte kjent som engelske mynder på norsk, har det på veddeløps-kenneler rundt om i verden.

I 2018 besøkte de den mye omtalte hundeveddeløpsbanen Canidrome Club i Macau i Asia, som ble lagt ned noen måneder etterpå.

Ifølge PETA og nyhetsbyrået AP har flere veddeløpshunder lidelsen lupus. Sykdommen fører blant annet til smerter i ledd, rødhet og verkende hud.

Se bilder fra kennelbesøkene i fjor i videoen under: