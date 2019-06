Lillestrøms Sheriff Sinyan, Sarpsborg 08 sin utlånsspiller til Kongsvinger, Sulayman Bojang, Mjøndalens Jibril Bojang og KFUMs Dadi Dodou Gaye representerte for første gang det gambiske landslaget i forrige uke.

Nordmennenes debut ble en braksuksess, og startet med en ettmålsseier mot Guinea. Oppturen fortsatte i neste kamp, og Gambia ble historiske når de for første gang slo Marokko på bortebane. Resultatet ble 1-0.

Sinyan og de tre andre er født og oppvokst i Norge, men har gambiske foreldre. Han oppsummerer landslagsoppholdet som vellykket.

– Det er en stor ære å representere familiens landslag. Det er ekstra gøy at vi vant begge treningskampene i debuten. Oppholdet var vellykket hvor jeg fikk trent godt, og viste gode resultater, sier Sinyan som spilte hele kampen mot Guinea, og andre omgang mot Marokko.

Sheriff Sinyan spilte for Gambia mot Guinea og Marokko. Foto: Privat

Det var ingen selvfølge at det skulle bli to seire i debuten. Gambia er nummer 161 på den nyeste FIFA-rankingen som ble publisert forrige uke, mens Marokko ligger likt med Norge som nummer 47. Marokko er også klare for Afrika-mesterskapet, som starter fredag.

– Vi møtte to gode lag. Det var stor forskjell å spille i Gambia i forhold til i Norge. Fotballen, kulturen og spilletiden var annerledes. Spillerne var mer fysiske, og duellene var tøffere. Det var en god test å prøve seg mot så mange gode spillere, og jeg fikk gode tilbakemeldinger fra trenerne.

– Den største utfordringen var å spille i varmen. Det var over 30 grader hver dag, men jeg ble vant til det etter hvert.

Tilbake i Norge spilte Sinyan og Lillestrøm mot Viking i går. Da var gleden derimot kortvarig for forsvarsspilleren som fikk direkte rødt kort etter bare 12 minutter. Dommen var han ikke enig i.

– Jeg synes ikke at det er straffe, eller frispark for den del. Jeg håper de anker saken slik at jeg kan unngå karantene.

TV 2s eksperter mente dommer Dag Vidar Hafsås gjorde en stor feil da han ga Sinyan det røde kortet for å tilsynelatende ha revet ned Vikings Tommy Høiland som bakerste mann.

– Den var streng. Det der var ikke rødt kort, og jeg skjønner at LSK-spillerne reagerer. Jeg mener det knapt var frispark etter å ha sett det i reprise. Det var en forferdelig avgjørelse av dommeren, sa Erik Huseklepp i FotballXtra og fikk støtte av Jesper Mathiesen.

– Har du sett på maken. Tenkt at LSK-spilleren fikk rødt kort etter 12 minutters spill. Snakk om å ødelegge kampen. Det var en latterlig avgjørelse av Dag Vidar Hafsås, mente Mathisen i FotballXtra.