Det går sjokkbølger gjennom fransk fotball. L'Equipe meldte søndag kveld at PSG nå skal være villige til å gi slipp på Neymar dersom det kommer inn et tilfredsstillende bud. Grunnen skal være de gjentatte skandalen og at man ønsker å fjerne primadonna-stempelet ved PSG-prosjektet. Neymar er i skrivende stund anklaget for voldtekt mot en kvinne.



Nå er spørsmålet om noen i det hele tatt har råd til å hente brasilianeren, som ble verdens dyreste fotballspiller da PSG punget ut to milliarder for ham for to år siden. Real Madrid og Neymars tidligere klubb Barcelona har vært nevnt som mulige destinasjoner.

Bayern München ønsker å hente Real Madrids Gareth Bale på lån, skriver The Sun. Waliseren er ikke tenkt en rolle i den videre satsingen i den spanske hovedstaden under Zinedine Zidane.

Lyon-stjerneskuddet Tanguy Ndombele er åpen en overgang til Tottenham, skriver Telefoot.

Manchester United kobles til PSV-høyreback Denzel Dumfries. Det snakkes om en overgangssum rundt 275 millioner kroner, melder The Sun. Nederlenderen vil være et billigere alternativ enn Aaron Wan-Bissaka og Thomas Meunier.

Daily Star skriver samtidig at Manchester United har muligheten til å signere Youri Tielemans fra Monaco. Belgieren gjorde det skarpt på lån i Leicester siste halvdel av forrige sesong, og det vil koste rundt 440 millioner kroner å hente 22-åringen. Telegraph hevder imidlertid at United ser på andre alternativer dersom Paul Pogba skulle forsvinner.

Ifølge The Times er Frank Lampard favoritt til å ta over som manager i Chelsea, men også Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo og RB-Leipzig-trener Ralf Ragnick nevnes som alternativer.

Kilder til VG sier at Rosenborg har lagt inn bud på Haugesund-spissen Ibrahima Wadji (24). Wadji kostet Haugesund én million kroner sist vinter, etter at han hadde vært på lån fra Molde siden i fjor høst. VG skriver at budet fra RBK skal være på sju-åtte millioner. Så langt har det ikke vært noen respons fra Haugesund.

Chelsea har ikke lov til å kjøpe spillere og står for øyeblikket uten manager, men blåtrøyene kobles likevel til spillere. Express hevder at Philippe Coutinho er lysten på en overgang til klubben. Det er selvsagt avhengig av om Chelseas anke av overgangsnekten når frem eller om man søker om en midlertidig oppheving mens anken er under behandling.

Liverpool har ifølge tyrkiske Fotomac kastet seg inn i kampen om Besiktas-midtbanespiller Dorukhan Tokoz.

Italienske Mediaset skriver at Antonio Conte ønsker å hente Gary Cahill til Inter. Midtstopperen er uten kontrakt etter å ha havnet i kulden i Chelsea forrige sesong. Cahill spilte 37 av 38 kamper for Chelsea da da Conte ledet klubben til ligatittelen i 2016/2017-sesongen.