Inn i en lagerbygning, bort noen korridorer og inn i en diger heis som har maksvekt på 4,4 tonn. Ut igjen, og inn i et rom der det står en bil under et teppe. En liten gjeng forventningsfulle journalister finner seg en stol hver, så sitter vi og venter.

Vi i Broom er i Paris. Dagen har startet grytidlig, med første fly til Frankrike. Så har vi blitt skysset til det som ser ut som en nedlagt fabrikk, i utkanten av millionbyen. Her skal Renault snart avduke en helt ny utgave av elbilen Zoe.

Vi sitter altså og venter. Og uten noen form for pomp og prakt (som franskmenn ellers kan være ganske så gode på), kommer to personer frem og drar teppet av bilen. Vi er i gang!

Lengre rekkevidde

Eller er vi det? Først lurer jeg på om dette er dagens Zoe og at de snart skal rulle inn den nye, for å virkelig synliggjøre forskjellene. Men nei: Det blir snart klart at dette er "nye" Zoe og at endringene utenpå er av typen forsiktig facelift.

Men som vi snart får vite: Under skallet har det skjedd ting! Det viktigste er at Zoe ikke overraskende får større batteripakke og dermed også lenger rekkevidde. Dessuten nytt og oppgradert interiør – i tillegg til mange nye detaljer.

Skal vi ta noen høydepunkter først? Det nye batteriet er på 52 kwh. Rekkevidde etter den nye og strengere WLTP-målemetoden er oppgitt til 390 km. Zoe lader opptil 22 kW med AC og 50 kW DC. Ny ladekabel for lading i både IT og TN-nettverk leveres standard med bilen og har både Schuko- (2,1kw) og Type 2- (3,6kw) kontakt.

Zoe har vært en stor suksess i Norge, det vil overraske oss om ikke det fortsetter.

Salget øker år for år

Motoren på 135 hk gir høyere dreiemoment (245 Nm). 0 til 100 km/t går nå på under 10 sekunder og topphastighet er 140 km/t.

Ikke akkurat Tesla-tall, men det er heller ikke poenget her. Zoe sikter seg inn mot de som vil ha en kompakt og rimelig elbil. Og at den oppskriften har fungert er det ikke tvil om. Som elbiler flest har den solgt bra i Norge, men Zoe har også klart seg så bra i andre markeder at den faktisk er Europas mest solgte elbil.

For Renault er det også et viktig poeng at salget har økt år for år. Og når utviklingen er slik, er det også lettere å forstå at de gjør såpass forsiktige endringer. Det er ikke noe poeng å bruke mye penger på å endre en bilmodell som i mange markeder nok fortsatt oppfattes som temmelig ny.

Som vanlig: Biler er gjerne tøffere på skissestadiet, enn når de ferdig designet.

Løftet interiøret

Zoe får nå også mye ny teknologi innabords. Her snakker vi blant annet om trafikkskiltgjenkjenning, automatisk dimming av fjernlys, blindsonevarsling, bakkestartassistent, autobrems, filskiftevarsler og filholderassistent.

Ny og elektronisk girspak er på plass, den kaller Renault e-shifter. B-modus gjør at føreren nesten ikke trenger å bruke bremsepedalen. Når B-modus er aktivert, reduseres farten betydelig raskere når føreren slipper gasspedalen.

Frem til nå har Zoe hatt et temmelig enkelt interiør. Nå har Renault løftet det mange hakk. Både instrumentpanel og dashbord har fått nytt design. 10-tommers førerdisplay, leveres helt fra det laveste utstyrsnivået. Den 9,3 tommer store berøringsskjermen på midtkonsollen gir tilgang til alle navigasjons- og underholdningstjenestene. Her kan man betjene de ulike førerassistentsystemene, tilpasse fargene på førerdisplayet og gjøre andre endringer i innstillingene for bilen.

Innvendig har det skjedd mye med Zoe, interiøret er både mer moderne og påkostet enn tidligere.

Blått betyr elbil

Renault EASY LINK er utvidet med spesielle elbilfunksjoner som for eksempel å finne ut om det er ledige ladestasjoner i nærheten. Du kan også koble til smarttelefonen og få opp apper på skjermen ved hjelp av Apple CarPlay og Android Auto.

Materialene i interiøret er også av høyere kvalitet enn tidligere. I utstyrsversjonen ZEN har nye Zoe setetrekk som er 100 prosent resirkulert.

Utvendig er det altså små endringer. Men panseret har fått nytt design, med tydelige konturer ned mot ladeluken. Støtfangeren har ny utforming og med krominnlegg i grillen og rundt tåkelysene. Den blå kanten rundt Renault-logoene skal vise at dette er en elbil. Zoe leveres nå med LED-hovedlykter. De gir betraktelig bedre sikt med hele 75 sterkere sterkere lys enn halogenlys med samme energiforbruk.

Ikke bilen som gjør mest utav seg designmessig, men Zoe har mange andre styrker.

Hengerfeste?

Dagens Zoe er ikke tilgjengelig med hengerfeste. Det er noe mange norske kjøpere ønsker seg, derfor spør vi naturligvis Renaults eksperter om det kommer på den nye. Men svaret er dessverre negativt. Skal du ha Zoe, må du klare deg uten det.

16. september lanseres nye Zoe i Norge, salget er allerede i gang. Enn så lenge er ikke prisene hundre prosent klare, men det er grunn til å tro at den nye modellen ikke skal koste veldig mye mer enn dagen.

