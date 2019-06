Dette blir de fem store slagene i Oslo

Et flertall i Oslo har gått inn for å bygge ny tunnel for t-banen mellom Majorstuen-Bislett-Stortinget-Grünerløkka og Tøyen. Foreløpig er prosjektet beregnet å koste 17,4 milliarder kroner og forventet byggestart er i 2024, ifølge Ruter.

Men Høyre har varslet omkamp om saken. De borgerlige partiene ønsker heller å bygge ny tunnel lenger nord, som inkluderer områdene øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett (traséforslaget er Majorstuen-Bislett-Ullevål sykehus-Sagene-Ringen kino-Ensjø).

– Det blir en viktig valgkampsak i Oslo og dette er ikke avgjort før etter valget. De rødgrønne tenker på Oslo som en småby der alt er konsentrert i sentrum, men Oslo er i ferd med å bli en europeisk storby, sa Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, til TV 2 i mai.

NY TUNNEL: Slik ønsker byrådet i Oslo at den nye t-banetunnelen skal gå. Men de borgerlige partiene vil ha omkamp. Foto (illustrasjon): Ruter.

3. Fritt skolevalg

Per i dag er det såkalt fritt skolevalg i Oslo. Fritt skolevalg er en ordning der alle elevene fritt kan søke på de skolene de selv ønsker å gå på, i motsetning til at elevene må gå på den skolen som er nærmest, også kalt «nærskoleprinsippet».

Fritt skolevalg er en karakterbasert inntaksordning, og gjør at karakterene fra ungdomsskolen avgjør hvilken videregående skole du kommer inn på. Kritikerne

Det sittende byrådet i Oslo har imidlertid ønsket å utrede en alternativ inntaksmodell til videregående skoler enn fritt skolevalg.

– Står fritt skolevalg i fare for å forsvinne i Oslo dersom venstresida vinner?

– Jeg tror ikke det. De rødgrønne har styrt Oslo i fire år nå og har ikke endret fritt skolevalg basert på karakterer fra ungdomsskolen. De er kritiske til dagens system, men sliter med å finne et alternativ, som både sikrer større elevmangfold og gir elevene valgfrihet, sier Eriksrud.

Han tror det skal mye til for at de rødgrønne skroter dagens fritt skolevalg-ordning.

– Det vil vel bli noen utredninger og kanskje forsøksprosjekter, før det eventuelt vil bli varige endringer. Byens politikere bør etter min mening gjøre mer for å jevne ut forskjellene i status mellom de ulike skolene. Det er jo årsaken til at fritt skolevalg skaper så voldsomme forskjeller mellom enkelte skoler, sier han.

4. Eiendomsskatt

Oslo kommune innførte i 2016 eiendomsskatt etter at Arbeiderpartiet og Raymond Johansen gikk til valg på å innføre det. Bunnfradraget er 4,6 millioner kroner for bolig og fritidsboliger. Skattesatsen i 2019 er tre promille for alle eiendommer.

Ikke overraskende vil de blå partiene fjerne denne skatten.

– Både Høyre og ikke minst Frp vil gjøre det de kan for å løfte den saken, mener Aslak Eriksrud.

Ifølge ferske tall fra SSB har 371 kommuner en form for eiendomsskatt i 2019. 260 av disse har eiendomsskatt i hele kommunen.

5. Privatisering

Debatten om privatisering av velferdstjenester vil også bli stor i Oslo-valgkampen, tror TV 2-kommentatoren.

Frp har varslet at de vil ha hele eldreomsorgen ut på anbud.

– I Oslo ser vi tydelige ideologiske forskjeller mellom blokkene når det gjelder private aktører innen helse, eldreomsorg, barnehager og andre kommunale tjenester. Privatisering vil åpenbart bli et tema, sier Eriksrud.

Ordførerkampen

ORDFØRERKANDIDAT: Saida Begum er innstilt som Høyres ordførerkandidat i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Dessuten vil kampen om ordførerkjedet bli tydelig også i Oslo. Per i dag er Marianne Borgen (SV) ordfører. Saida Begum er utfordreren, som ordførerkandidat for Høyre i Oslo.

– Hun er en spennende politiker, som med sin relativt unge alder og minoritetsbakgrunn når ut til de samme gruppene som Oslos svært synlige varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap), sier Aslak Eriksrud.

– Hun har først og fremst markert seg på oppvekst- og skolepolitikk, som ikke er så rart siden hun i denne perioden har vært Høyres skolepolitiske talsperson i Oslo bystyre, fortsetter han.

Begum, som er utdannet jurist, har blant annet markert seg med å uttrykke stor bekymring for om fritt skolevalg forsvinner, dersom venstresiden får styre Oslo videre. Etter at det sittende byrådet lanserte at de vil utrede alternativer til dagens inntaksmodell på videregående skoler i Oslo, uttalte Begum til Nettavisen:

– Dette viser at byrådet har startet arbeidet med å avvikle fritt skolevalg i Oslo.

