Racinghistorien er smekkfull av dramatikk og ulykker. Biler og mennesker blir presset til grensene, og av og til strekkes strikken for langt.

Aldri har det skjedd med mer dramatiske konsekvenser enn på Le Mans i Frankrike. Banen som ble bygget tilbake i 1923, har huset noen av tidenes råeste bilrace.

Nylig arrangerte de sitt 24-timersløp for 87. gang. En begivenhet som av mange betraktes som det største som skjer av sportsarrangementer – inkludert OL og VM i fotball.

Da samles opp til 280.000 mennesker på anlegget, for å få med seg dramatikken. I år vant Toyota – etter at vinnerbilen hadde kjørt over 400 runder på 24 timer!

Unik mulighet

Vi er med på tur for å overvære racet. Men også for å kjøre Toyotas nye sportsbil: Supra. En bil som for øvrig er et samarbeid med BMW. Den har samme motor og plattform som BMWs cabriolet Z4.

Det betyr at Supra har 340 hk – som i kjent Supra-tradisjon sender kreftene til bakhjulene.

At vi får anledning til å kjøre en runde på denne banen er rimelig spesielt. Banen er faktisk bare åpen ti dager i året. Og det er svært få som får anledning til å kjøre løypa.

Vi kan skrive under på at det føles spesielt å kjøre forbi startstreken på oppløpssiden, med de enorme tribunene på hver side.

Brooms Vegard Møller Johnsen har fått kjøre Toyota Supra rundt Le Mans.

Godt selskap

Før årets løp var det kun to nordmenn som hadde kjørt denne banen i motorsport: Martin Schanche på 80-tallet og Harald Huysman. Sistnevnte hadde sitt siste race her i 1991.

Men i år har også det største norske sjåførtalentet i bilsport, Dennis Olsen, fått debutert her. Han kjører for Porsche i GTE Pro-klassen.

Laget hans klarte en sterk 8. plass i år.

Banen er 13,6 kilometer lang – en av de lengste i motorsport. Dessuten er dette en av de raskeste banene i verden. Og her har vi noe av forklaringen på hvorfor Le Mans er kjent for noen av de mest spektakulære krasjene i bilsport.

Le Mans har alltid vært en publikumsmagnet. På det meste samles rundt 280.000 mennekser på det tradisjonsrike løpet.

Galskap

På 80-tallet var galskapen på sitt mest ekstreme. Bilene klarte den gangen over 400 km/t på langstrekken, som heter Mulsanne. Den er fire kilometer lang – og her er det mange som har fått sjekket hvor fort bilen går.

Fordi det var såpass mange ville ulykker, bestemte man seg for å legge inn to sjikaner på Mulsanne-strekket, slik at farten ble redusert.

Men i det vi kommer ut av Dunlop-svingene i starten av banen – og virkelig kan la Supraen strekke på bena nedover Mulsanne, merker vi at det er mer enn nok plass til å få opp farten. Før vi kommer til den første sjikanen, har vi bikket 250 km/t på speedometeret. Da kjenner du at du lever!

Én runde – én konklusjon

Banemannskapet har vært hyggelige nok til å markere hvor bremsepunktet er. To kjegler står langs siden av veien. Når vi kommer til dem, er det bare å hamre inn bremsen, før sjikanen.

Heldigvis biter bremsene på Supra skikkelig, og selve svingen oppleves udramatisk. På vei ut av svingen, når vi gir gass igjen, slipper bakhjulene et øyeblikk. Ikke skummelt, men svært moro!

Med mye høy fart, svært harde nedbremsinger og skarpe svingkombinasjoner får vi virkelig sjekket hvor sportslig Supra faktisk er. En runde er ikke nok til å slå fast én ting, i alle fall: Dette er en kompetent og morsom sportsbil!

Le Mans er en uforglemmelig opplevelse!

Tragedien i 1955

Den har imidlertid mange liv på samvittigheten. Den aller verste ulykken som har skjedd her, er også den verste som har rammet motorsport noen gang. Den skjedde i 1955.

Fire biler var involvert i krasjet – som blant annet inkluderte at bildeler ble kastet inn blant publikum. I tillegg til franske Pierre Levegh, som var sjåfør i en av de involverte bilene, sier de offisielle tallene at 83 tilskuere omkom i ulykken. 120 ble skadet.

Ble forbudt

Utrolig nok ble 24-timersløpet fullført likevel. Kun Mercedes trakk seg, i respekt for ofrene.

Men ulykken fikk en rekke konsekvenser. Det ble blant annet midlertidig forbud mot motorsport i Frankrike, Spania, Sveits, Tyskland og andre land, fram til banene kunne bli oppgradert til en høyere sikkerhetsstandard. Forbudet i Sveits ble ikke opphevet før i 2007!

I videoklippet over, kan du bli med på en ”minutt-for-minutt”-tur rundt den sangnomsuste banen.

