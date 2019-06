Molde fester grep om toppen i Eliteserien.

Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon scoret målene for serielederne.

Wolff Eikrem prikket ballen i krysset fra 16 meter etter et kvarter. Erling Knudtzon doblet ledelsen etter litt over timen på Aker Stadion etter et lekkert Molde-angrep.

Molde har nå en luke på tre poeng ned til Odd som tapte 0-2 mot Sarpsborg 08.

Odd har derimot to kamper mindre spilt enn Romsdals-klubben.

Scoret sitt syvende for sesongen

Magnus Wolff Eikrem har vært målfarlig denne sesongen. Mot Ranheim brukte han bare litt over et kvarter på sende fotballklubben fra Rosenes By i føringen.

Etter et Ranheim-press fikk hjemmelaget uttelling. Erling Knudtzon fikk ballen på høyresiden før han dro seg inn i feltet. Der trillet han ballen ut til Magnus Wolff Eikrem på 16 meter. 28-åringen klinket til på direkten og ballen gikk momentant i lengste hjørnet og 1-0 til Molde.

Det var Wolff Eikrems syvende scoring for sesongen.

Branns Kristoffer Løkberg, som gjestet FotballXtra, ble imponert over Molde-spillerens scoring.

– Vanlige spillere bare brenner og sender ballen over Aker Stadion i slike situasjoner. Magnus Wolff Eikrem plasserte den bare rolig i krysset. Der var han god, mente han.

Ranheim var fullt på høyde med Molde i første omgang med ingen av lagene skapte store målsjanser utenom den ene scoringen.

Lekkert Molde-angrep

Etter 66 minutter doblet hjemmelaget ledelsen, og det var en vakker scoring. Vegard Forren banket ballen opp til Erik Hestad som på ett touch ga ballen til Wolff Eikrem. Målscoreren fant Christoffer Remmer på lekkert vis mellom to Ranheim-spillere. Remmer slo ballen langs bakken inn i feltet og fant Erling Knudtzon på bakerste. 30-åringen hadde få problemer med sette ballen i mål.

– Det var Wolf Eikrem som spilte og regisserte igjen. Det var spikeren i kisten, mente Løkberg etter Moldes 2-0-scoring.

Ranheim klarte ikke å svare på hjemmelagets scoringer og Molde vant 2-0 på Aker Stadion.