Skal vise tiltaltes «voldtektsmanus»

Disse bevisene ble funnet hjemme hos gutten dagen etter at han ble pågrepet og siktet for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i oktober i fjor.

I tillegg vil retten få se et filmmanus, tiltaltes dagbok og en rekke videoer tiltalte skal ha sett tidligere på drapsdagen.

Klokken var omkring 15.50 da den da 16 år gamle gutten overfalt og drepte sin tidligere klassevenninne i nabolaget der hun bodde på Halloween i fjor.

Ifølge tiltalen ble jenta drept med 20 knivstikk mot hodet og overkroppen.

«The Dead Ones»

Den tiltalte gutten erkjenner å ha gjort det han er tiltalt for.

Rettssaken vil derfor i stor grad handle om hvorvidt han var psykisk utilregnelig i gjerningsøyeblikket, slik de sakkyndige foreløpig har konkludert med, eller om han er tilregnelig og dermed skal dømmes til fengsel eller forvaring.

De sakkyndige mener det er stor tvil om guttens tilregnelighet, og at det er fare for at gutten vil begå nye alvorlige straffbare handlinger.

De viser til at han har vist interesse for ekstrem vold både før og etter at han ble fengslet, og at han ved å drepe jenta har vist at han kan omsette fantasier til handling.

I den forbindelse kan tiden forut for drapet bli et sentralt bevistema i retten. Gjennom flere fengslingskjennelser har retten tidligere slått fast at drapet fremstår nøye planlagt.

Bevisoppgaven viser at statsadvokat Jo Christian Jordet vil presentere en rekke ulike skriv som tiltalte selv har forfattet.

Blant beslagene som skal vises frem, er det påtalemyndigheten har kalt et «voldtektsmanus», en historie om en jente som blør i hjel, et filmmanus, et drapsdikt med tittelen «The Dead Ones», samt guttens dagbok.

Fra tidligere er det kjent at gutten hadde en YouTube-kanal med flere voldelige videoer, og aktor vil vise flere videoer tiltalte skal ha sett på kort tid før drapet.

GRAVLAGT: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen. Også et tilstøtende bygg ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det skal også legges frem en kvittering for kjøp av en kniv datert 19. oktober, altså halvannen uke før drapet.

Skal forklare seg

Det er i utgangspunktet satt av halvannen rettsdag til 17-åringens egen forklaring.

Han er innstilt på å gi en fri og detaljert forklaring for retten, får TV 2 opplyst.

Gutten bestrider ingen av handlingene han er tiltalt for, men mener selv han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Hans forsvarer, advokat Nora Hallén, har ikke ønsket å kommentere saken.