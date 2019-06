De elektriske sparkesyklene har tatt Oslo med storm, og i dag deler hovedstadens innbyggere på over 2000 sparkesykler. Fem ulike tilbydere har hittil etablert seg i Oslo, men det stopper ikke der.

Minst 13 aktører har meldt til Oslo kommune at de ønsker å starte opp utleie av elektriske sparkesykler i Oslo sentrum.

I dag er det ingen registreringsplikt eller godkjenning som skal til for å få startet opp utleie av elektriske sparkesykler. Lokalt har kommunene ingen hjemmel i lov for å regulere sparkesyklene strengere enn det som gjøres i dag.

Samferdselsministeren er fornøyd

Byrådspartiene i Oslo mener at regjeringen gjør det umulig å regulere dette på en strengere måte, og ønsker endring. Regjeringen er på sin side fornøyd med dagens regelverk, og ønsker ikke endringer.

– I utgangspunktet så mener jeg at den måten vi nå har organisert dette på er fornuftig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

En av de som mener at sparkesyklene har blitt et problem i Oslo, er bystyrekandidat for Miljøpartiet De Grønne, Sirin Stav.

– Det er utfordrende for oss å gjøre noe mer enn det vi kan i dag, og det er å kommunisere med disse tilbyderne, men utover det så må vi nesten få hjelp fra regjeringen til å gripe fatt i denne problemstillingen, sier hun.

Torsdag denne uken ble et forslag for å gi kommunene mulighet til å regulere dette strengere nedstemt i Stortinget. Forslaget ble fremmet av Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne, og dreide seg blant annet om krav til regulering av parkering. Forslaget innebar også krav til sparkesyklenes kvalitet og holdbarhet.

Kan parkeres hvor som helst

Til manges frustrasjon kan de elektriske sparkesyklene nå parkeres hvor som helst når man er ferdig med dem.

– De blir parkert midt på fortauet for eksempel, til hinder for svaksynte og barn og sårbare grupper. Også er det kort levetid på dem, så det er et miljøproblem, sier Sirin Stav.

Også samferdselsministeren ser at hensatte sparkesykler kan skape unødvendig kaos i bybildet, men ønsker foreløpig ikke å gripe inn i problemet.

Samferdselsministeren er fornøyd med dagens organisering. Foto: Åserud, Lise

– Jeg håper at bransjen selv bidrar til å få orden på parkeringen som vi ser nå skjer, hvis ikke må vi vurdere noe strengere regulering på det, men vi kommer ikke til å forby bruken av disse sparkesyklene, sier Dale.

Tall fra skadelegevakten viser at 75 personer i Oslo ble skadet i forbindelse med el-sparkesykler i april og mai.

Brer seg over hele verden

I Paris har borgermesteren slått hardt ned på det han kaller «anarki», I den franske hovedstaden døde en 25 år gammel mann mens han kjørte el-sparkesykkel i forrige uke.

Også Sverige har hatt sin første dødsulykke i forbindelse med el-sparkesykler. I Helsingborg ble det lagt begrensninger etter at en 27 år gammel mann omkom da han kolliderte med en bil i slutten av mai.

I USA har utleie av elektriske sparkesykler eksistert i noe lengre tid. De første ble rullet ut på gatene i Los Angeles i 2017. Også her har de vært en kilde til frustrasjon.