– Vi har god kontroll på det totale belastningsnivået

Caroline Graham Hansen, som herjet mot Nigeria i nettopp den rollen hun trolig spiller i igjen mandag, så også positivt på et eventuelt slikt utfall.

– Jeg har spilt der en hel sesong. Det er en rolle jeg kjenner godt, og jeg kjenner relasjonene godt. Jeg tror eventuelt det kommer til å passe bra hvis det blir sånn, med tanke på at Sør-Korea er underlegne fysisk. Det hadde de vært uansett hvem vi hadde spilt med foran der, men nå velger vi jo å gjøre dem enda mer underlegne. Lisa er i god form, hun scoret mål sist, så hvis det er det de velger, så er det helt greit, sa Norges nummer ti.

TV 2-ekspert er ikke overrasket

TV 2s ekspert har forståelse for at Sjögren går tilbake til det som var suksessformelen mot Nigeria, men minner om at man i det som kan bli et langt mesterskap også har behov for hvile.

– Jeg er ikke så overrasket. De stiller med det laget som har funket bra mot Nigeria. Det er en viktig kamp, for vi er ikke videre ennå. Håpet er at man får tidlig mål og kontroll på kampen, og at man kan gjøre byttene sine da, sier Solveig Gulbrandsen, og fortsetter:

– Det å få rullert og byttet noe er noe som er viktig om man skal gå hele veien. Man må forsøke å bruke bredden i troppen og få muligheten til å hvile spillere.

– Vi er godt rustet for dette. Det gjelder å være smart

Vilde Bøe Risa og Caroline Graham Hansen poengterte også overfor TV 2 at både de selv og flere av lagvenninne er vant til tøff kampbelastning i klubbhverdagen.

– Det går egentlig veldig bra. Vi er godt rustet for dette. Det gjelder jo å være smart, og vi gjør det smart mellom kampene også. Så det har gått bra, og det kommer til å gå bra. Vi var forberedt på det i et mesterskap, og vi har spilt en sesong med mange tette kamper. Lørdag-onsdag-søndag-onsdag-lørdag, sa Bøe Risa.

– Det går bra. I Bundesliga har det vært sånn hele sesongen. Fire uker om gangen er det lørdag-onsdag-lørdag-onsdag, så det er på en måte helt greit. Nå er det den kampen her som vi bare skal vinne, nærmest repeterte Graham Hansen.

Nytt ansikt på trening: – En mulighet til å vise seg fram

Søndag var det også dukket opp et nytt ansikt på det norske treningsfeltet, ettersom landslagsledelsen har fått tillatelse fra FIFA til å hente inn Lisa Naalsund i troppen. Sandviken-spilleren får ikke spille kamper, men er hentet inn for å komplettere troppen på treningsfeltet etter Emilie Haavis skadefravær.

– Det har gått ganske fort i svingene, men jeg synes at det er veldig kjekt å være her. Jeg ser på det som en mulighet til å vise seg fram. De tar meg godt imot. Det er en ganske fin gjeng her, så jeg tror det kommer til å gå bra, strålte hun etter søndagens trening.

Martin Sjögren var også veldig fornøyd med å ha fått muligheten til å spille 11 mot 11 på treningsfeltet igjen uten å måtte benytte deler av støtteapparatet for å få lagene til å gå opp.

– I og med at Emilie ble tvunget til å reise hjem etter den skaden, følte vi at det er viktig at vi har 23 spillere på trening. Vi fikk klarsignal fra FIFA i går, og da løste vi det raskt. Lisa er kjempesugen etter å komme ned hit og bidra for å holde oppe treningskvaliteten. Det er et bra tilskudd til gruppen slik at vi sørger for å holde oss fulltallige, for det er viktig i i alle forberedelser.

– Alternativet var vel mediesjefen, men han har vel fått nok?

– Ja. Terje stjal alle overskriftene sist da han var med, så han får stå på sidelinjen nå, spøkte landslagssjefen.

