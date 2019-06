TV 2-ekspert mener dommeren ødela kampen for LSK – Høiland fikk LSK-fansen til å tenne på alle plugger

Lillestrøm – Viking 0-2:

Kristian Thorstvedt sendte Viking i ledelsen med en lekker volleyscoring like før pause.

I det 77. minutt headet Viljar Vevatne Vikings andre etter corner. Det sørget for at Viking slo Lillestrøm 2-0 på Åråsen søndag kveld.

Se det røde kortet til LSK og Vikings scoringer i Sportsnyhetene øverst!

Etter kampen fikk Tommy Høiland det til å koke over for LSK-fansen da han gikk rundt med et Viking-flagg, løp mot midtsirkelen, og latet som han hadde tenkt å plante Viking-flagget på Åråsen.

Ifølge VG kom flere supportere seg på banen, og én var på vei for å «ta» Viking-spissen. Spillere og trenere gikk imellom, før situasjonen etter hvert roet seg, skriver avisen.

– Tommy er en av Norges beste eller verste til å provosere, alt etter hvordan du ser det. Han vet veldig godt hva han gjør. Men det er kanskje ikke anledningen når hjemmelaget har tapt på grunn av en utrolig svak dommer. Hadde Viking rundspilt LSK og vunnet med mange mål, så hadde det kanskje vært noe annet. Men etter at Viking vant på grunn av en dommeravgjørelse som frustrerte LSK-benken og hjemmefansen, så var ikke akkurat dette timing i verdensklasse, konkluderte TV 2-ekspert Jesper Mathisen om klammeri som oppstod etter kampen.



Mathisen tror LSK risikerer bot av Norges fotballforbund (NFF) etter at fansen kom seg inn på banen.



– Lillestrøm risikerer bot, og det er på på sin plass. Uansett hva en motspiller gjør, så skal ikke fansen løpe ut på banen for å forsøke å havne i klammeri med spillerne. Det var dumt av Tommy, og de som løp ut på banen, fastslo han.



Mathisen om det røde kortet: – En latterlig avgjørelse

Lillestrøm måtte spille nesten 80 minutter av oppgjøret med én mann mindre.

TV 2s eksperter mente dommer Dag Vidar Hafsås gjorde en stor feil da han ga LSKs Sheriff Sinyan det røde kortet for tilsynelatende ha revet ned Vikings Tommy Høiland som bakerste mann etter kun 12 minutters spill.

– Den var streng. Det der var ikke rødt kort, og jeg skjønner at LSK-spillerne reagerer. Jeg mener det knapt var frispark etter å ha sett det i reprise. Det var en forferdelig avgjørelse av dommeren, sa Erik Huseklepp i FotballXtra.