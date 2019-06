Rosenborg-legenden ble utskrevet fra sykehuset for noen få dager siden og var til stede da hans egen statue ble avduket.

– Jeg må si det at når jeg sitter her nå da, men jeg lover dere, jeg har ikke tenkt å bli sittende så lenge. Jeg må få lov å si at jeg har opplevd et privilegium. Jeg har fått lært meg å gå to ganger, åpner Nils Arne Eggen talen sin til latter og smil fra de fremmøtte.

– Jeg kom på det i går kveld da jeg var her første gangen og skulle spille kamp, så var det for 59 år siden. Da var det som det pleide, vi ledet 4-0 og det endte 4-4. Da vi hadde gjort det lenge nok og reiste til et sted som het Dortmund eller Milano. Så da du ledet 3-0 der, da endte det 3-0, sier Eggen til stor applaus fra publikumet.

– Jeg kan leve godt med den (statuen). Dette er på vegne av alle som har brukt mesteparten av livet sitt på å gjøre Rosenberg best mulig. Jeg er bare et symbol som kikker utover, sa Eggen, som innrømmet at det i begynnelsen var litt «tja» da forslaget om en statue ble forelagt ham.



Den over tre meter høye statuen av 77-åringen ble vist frem på Nils Arne Eggens plass før Eliteserie-kampen mellom Rosenborg og Vålerenga.

– Tenk på alt det Nils Arne Eggen har gjort for den klubben. Det er fullt fortjent at Eggen fikk sin statue, slo Jesper Mathisen fast i FotballXtra.

Nils Arne Eggen tok over som Rosenborg-trener i 1971. Det har vært en suksesshistorie uten sidestykke og i sin tid som RBK-trener tok klubben 14 seriegull.

Flere var til stede for å hedre den tidligere RBK-treneren, blant dem Ivar Koteng og Roar Strand.

– Årsaken til at denne statuen står her er jo fordi at en av verdens beste trenere sitter her. Og da snakker jeg ikke om blant de hundre, men om de ti. Du har gitt oss tro på at alt går an, gjennom å stille krav, gjennom å jobbe hardt og aldri å slutte å tro på at det går an selv om man går på et tap av og til, sa en tydelig berørt RBK-styreleder Ivar Koteng.

– Jeg skal hilse fra mange som du har hatt under deg og som kunne tenkt seg å være her i dag, men det passer selvfølgelig ikke for alle. Men alle de jeg har snakket med sier at dette er veldig veldig fortjent. Engasjementet ditt smittet over på oss spillerne. Det engasjementet du har for klubben den dag i dag, etter at du har gitt deg, det varmer oss, sier Rosenborg-legende Roar Strand.