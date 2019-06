Like over klokken 14 melder politiet at de rykker ut til en drukningsulykke ved et badested i Frogn i Akershus.

Kort tid senere skriver politiet i Øst på Twitter at en person er dratt opp på land, og er bevisstløs.

Personen ble evakuert over på en redningsskøyte, der det ble drevet livreddende førstehjelp.

Kort tid senere ble pasienten sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse. Vedkommende har puls, men tilstanden forøvrig er ukjent.

Politiet melder at de ikke har identifisert den skadde foreløpig.