Trine Skei Grande var tydelig til sine partikolleger under Venstres landsstyremøte søndag. Partilederen står fast på regjeringserklæringen fra Granavolden og ønsker ikke å gi etter for Frps bompengekrav.

– Det viktigste for oss er å kutte utslipp og sikre bedre trafikkløsninger i hver enkelt by.

– Og det vil dere gjøre med bompenger?

– Bompenger er en del av reguleringen av trafikken inn og ut av byene og en del av finansieringen av nye samferdselsprosjekter, sier Grande til TV 2.

Unge Venstre mener det er uaktuelt

Frps landsstyre krevde i begynnelsen av juni at fem bymiljøpakker som er under planlegging, stanses for å få ned bompengeutgiftene.

– Det mener jeg er uakseptabelt. Vi har en regjeringsplattform som slår fast at vi skal investere i kollektivtransport og at vi ikke skal ha noe vekst i personbiltrafikken i storbyene. Det står vi bak og det burde Frp også gjøre slik at de skjønner at disse kravene er helt uaktuelle, sier Sondre Hansmark som er leder i Unge Venstre.

Hansmark understreker at det viktigste for Unge Venstre er å bygge ut kollektivtilbudet i de store byene.

VIL IKKE GI FRP BOMPENGESEIER: Unge Venstres leder Sondre Hansmark før et landstyremøte i 2017. Hansmark mener Frp heller må nedskalere veiprosjektene som de har fått gjennomslag for. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi skal ikke gi dem en bompengeseier. Vil Frp redusere bompengene så får de nedskalere veiprosjektene som de har fått gjennomslag for, utdyper Hansmark.

Et samstemt Venstre

Tidligere denne uken sa Christian Tybring-Gjedde (Frp) til TV 2 at han forventer at Frp får svar før Stortinget tar sommerferie. Fylkeslederne i Venstre mener det svaret sier seg selv.

– Svaret til Tybring-Gjedde er at Granavolderklæringen står fast, sier fylkesleder i Oslo Venste, Espen Ophaug.

– Tybring-Gjedde har store forventninger, men vi forholder oss til Granavolden og jeg er sikker på at Trine står støtt i denne saken, sier Ida Gudding Johnsen som er politisk nestleder i Nordland Venstre.

– Når svaret kommer er ikke så viktig, men jeg tror svaret er gitt. Det er ingenting å gi, sier fylkesleder i Trøndelag Venstre Torgeir Anda.