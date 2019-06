Sør-Amerika er rammet av et massivt strømbrudd. Minst 48 millioner personer er uten strøm i Argentina og Uruguay, melder BBC.

En talsmann for Argentinas energidepartement sier at årsaken til strømbruddet ikke er kjent, men at de jobber med å gjenopprette strømtilgangen flere steder i landet skriver, skriver BBC.

Også deler av Brasil og Paraguay skal være rammet, skriver ifølge det britiske mediehuset.

Provinsene som skal være rammet i Argentina er Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba og Mendoza.

Saken oppdateres.