På Adidas-turne i Asia kommer Paul Pogba med sjokkerende uttalelser om fremtiden.

– Det kan være bra med en ny utfordring nå, sier franskmannen til de fremmøtte reporterne.

Se intervjuet i videovinduet øverst!

Det er dårlig nytt for Ole Gunnar Solskjær som flere ganger har uttalt at han ønsker å bygge laget rundt den franske verdensmesteren.

Nå åpner 26-åringen for å forlate Old Trafford etter tre sesonger.

– Det har vært mye snakk og mye tenking. Nå har jeg vært i Manchester United i tre år og gjort det bra. Det har vært noen gode øyebilkk og noen dårlige, sånn er det overalt, sier Pogba.

– Etter denne sesongen og alt som har skjedd, der jeg har hatt min beste sesong hittil, så tenker jeg at det kan være bra med ny utfordring nå. Jeg tenker på det, å ta fatt på nye utfordringer et annet sted, forteller franskmannen.

Pogba er sterkt ønsket av Real Madrid-trener Zinedine Zidane og flere aviser, blant annet Marca, skriver at Manchester United spilleren ønsker seg en overgang til Los Blancos.

Real Madrid har allerede sikret seg Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao og Rodrygo denne sommeren.

Manchester United skal etter ryktene kreve 1,6 milliarder kroner for Paul Pogba. Real Madrid håper å få franskmannen billigere.

Pogba kom til United for 89 millioner euro for tre år siden, og ikke alle mener han har levd opp til forventningene. Etter at United ikke kvalifiserte seg til mesterligaen startet ryktene om et klubb-bytte til den spanske hovedstadsklubben og etter hvert også Juventus.



Senest i april sa United-manager Ole Gunnar Solskjær at han forventet at Pogba ble værende i klubben. Franskmannen har kontrakt med United til 2021.