Ifølge TMZ.com og nyhetsbyrået AFP har fotballstjernen omsider blitt stevnet i saken der Kathrin Mayorga anklager ham for voldtekt i Las Vegas i 2009.

Nylig ble søksmålet droppet fra en delstatsdomstol i Nevada fordi reglene for å stevne utlendinger gjorde det vanskelig å få stevnet Ronaldo.

Nå er saken flyttet til en føderal domstol. Fredag ble det levert papirer der som sier at Ronaldo er stevnet etter reglene. Dermed kan rettssprosessen gå videre.

Ronaldos advokater har allerede bedt dommeren i saken om å få komme med et dokument på 46 sider, som skal forklare hvorfor søksmålet fra Mayorga må avvises, skriver TMZ.

Kathrin Mayorga anklager Ronaldo for voldtekt på et hotellrom i Las Vegas i 2009. Hun gikk så til politiet med saken, men navnga ikke Ronaldo. Hun skal så ha fått 375 000 dollar i en avtale med Ronaldo for ikke å si mer om saken.

Den stillheten ble brutt i fjor da Juventus-stjernen ble anklaget ved navn. Politiet i Las Vegas åpnet da en etterforskning av saken, men de har ikke konkludert. Saken til Mayorga er derfor et sivilt søksmål mot 34-åringen.

Cristiano Ronaldo avviser på det sterkeste at han er skyldig i saken.

– Ettersom jeg ønsker å holde navnet mitt rent, vil jeg ikke fôre mediehysteriet skapt av mennesker som ønsker å fremme seg selv på min regning. Min rene samvittighet tillater meg derfor å vente rolig på resultatet av enhver etterforsking av saken, uttalte Ronaldo i oktober.