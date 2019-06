Manchester United har planer om å sprenge banken for å hente Antonio Griezmann til Old Trafford, selv om Barcelona er favoritter til å sikre seg franskmannens tjenester. Et problem for Ole Gunnar Solskjær er at Griezmann drømmer om spille ved siden av Lionel Messi, skriver Daily Star.

Barcelona var nær å signere franskmannen i fjor og da skal Lionel Messi slått på røret til franskmannen. I telefonsamtalen skal Messi har fortalt om hvordan de utfyller hverandres stil, skriver avisen. Overgangen gikk tapt da Atletico forbedret lønnen til Griezmann, men nå skal franskmannen være fast bestemt på bli Messis lagkamerat.

Manchester United har sett seg ut West Ham-midtstopper Issa Diop som mannen som skal få stell på forsvaret, det skriver Sky Sports. Solskjær vil gi opp mot 500 millioner kroner pluss en spiller for franskmannen. West Ham har ingen planer om å selge 22-åringen.

Både Real Madrid og Juventus er interessert i å hente Mohamed Salah fra Liverpool, men ifølge Daily Mirror har egypteren ingen planer om å forlate Merseyside.

Liverpool har planer om å hente Southampton-keeper Alex McCarthy som erstatter for Simon Mignolet, det skriver Daily Mirror.

Manchester City er i førersetet for å sikre seg stortalentet Joao Felix fra Benfica, ifølge Daily Mail. De regjerende Premier League-mesterne har sagt seg villig til å låne tilbake 19-åringen i en sesong. Det skal ha gitt de en fordel i konkurranse mot Manchester United og Atletico Madrid om portugiserens signatur.

Samme avis melder at PSG vant kampen om Matthijs de Ligt etter å ha gitt 19-åringen en heftig lønnsøkning. Nederlenderen skal få en årslønn på rundt 170 millioner kroner.

Barcelona har tenkt å kvitte seg med ti spillere i sommer, ifølge Mundo Deportivo. Philippe Coutinho er en av dem og La Liga-mesterne vil ha over 900 millioner kroner for brasilianeren. De andre spillerne som kan forlate Camp Nou er Jasper Cillesen, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcom, Denis Suarez, Rafinha, Andre Gomes og ungguttene Marc Cucurella og Sergi Palencia.

Arsenal har ingen planer om å selge Lucas Torreira, melder Sky i Italia. AC Milan har vist interesse og ryktene sier at uruguayaneren mistrives i England.