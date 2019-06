Messi spilte hele kampen for Argentina, men presterte ikke å score for laget sitt.

Det gjorde ingen av de andre argentinerne heller. Colombia, derimot, brukte mulighetene vel, med nettkjenninger av Roger Martínez nesten halvveis i andre omgang og innbytter Durván Zapata fem minutter før slutt.

– Vi er skuffet, sa Messi til nyhetsbyrået AP etter tapet.

Han var klar på at de spilte best og at det derfor er vanskelig å svelge at de måtte gå poengløse av banen.

– Men vi må ta med oss det positive fra kampen og forsøke å reise oss og vinne neste kamp. Vi har fortsatt sjansen, sa den argentinske profilen.

Det ble virkelig temperatur i første omgang da Lionel Messi ble sparket ned av Juventus-spiller Juan Cuadrado. Nesten hele det argentinske laget flokket seg rundt colombianeren og det ble basketak blant flere av spillerne, mens Messi lå nede på gresset.

Se situasjonen og høydepunktene øverst i saken! Video med tillatelse fra Viasat.

Tøffe tak

Hele den målløse førsteomgangen var ganske fysisk, med harde taklinger og gule kort til begge lag. Colombia var det laget som i størst grad klarte å få pasningsspillet på stell, dog uten å komme til mer enn halvsjanser.

I andre omgang ble det bedre spill, og Rodrigo De Paul markerte seg på venstreside som en konstant trussel mot Colombia. Leandro Paredes plasserte gode pasninger og to gode målsjanser, mens Messi og Sergio Agüero begynte å stresse forsvaret til colombianerne. Messi var også nære ved å sette ballen i mål.

Men akkurat da det så ut til at Argentina hadde fått grepet på kampen, kom Columbias Martínez inn med et sololøp på venstresiden på en langpasning fra James Rodríguez. Han fyrte av et knallskudd opp i motsatt hjørne og sendte laget i ledelsen.

Jaktet utligning

Messi forsøkte intenst å få til en utligning, men Colombia ventet bare på den perfekte muligheten til å sette inn kontringsangrepet som til slutt avgjorde kampen. Martínez fant Jefferson Lerma, Lerma sendte ballen videre til innbytter Zapata, og han sørget for at 2-0-seieren ble et faktum.

Argentinas to neste gruppekamper er spådd å bli enklere enn kampen mot Colombia, men de må likevel overbevise mer om de har planer om å vinne turneringen, er dommen fra flere kommentatorer etter oppgjøret lørdag.

– Det er fortsatt to kamper igjen. Vinner vi dem går vi helt sikkert videre, sier Argentinas landslagstrener Lionel Scaloni.

Qatar og Paraguay, som er de to øvrige lagene i gruppen, møtes søndag.

