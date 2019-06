Mol og Sørum klare for ny finale etter thriller: – Jeg var sikker på at vi skulle tape

At Anders Mol hev capsen, dro drakten over hodet og la seg ned i sanden da det var avgjort, forteller det meste.

Semifinalen i Warszawa var en kraftprøve det er lenge siden de har følt på. Russerne Viatsjeslav Krasilnikov og Oleg Stojanosvkij imponerte stort, vant det andre settet og sørget for at kampen måtte avgjøres med et tiebreak.

Og det avgjørende settet ble en thriller. Russerne hadde utallige muligheter til å avgjøre kampen, men Mol og Christian Sørum parerte det ene forsøket etter det andre.

Til slutt fikk de selv sjansen til å avgjøre. Og på det andre forsøket lyktes de.

De norske stjernene vant kampen 2-1 og er klare for sin fjerde strake finale.

– Jeg var sikker på at vi kom til å tape. Da russerne fikk tre matchballer på stillingen 14-11, var tankene mine allerede i bronsefinalen. Og å lade opp til en bronsefinale, er noe av det verste man kan gjøre, sier Mol, og fortsetter:

– Men da bestemte vi oss for at vi ikke skulle bronsefinale. Vi skrudde på blokken og Christian spilte kjempebra forsvar... Fy, så deilig. Vi kan jo ikke tape!

Svak åpning

Kampen startet langt fra ideelt for det norske laget. De klarte ikke å få ballene forbi de lange russiske blokkarmene, og rotet bort flere poeng. På et tidspunkt ledet Krasilnikov og Stojanovskij hele 11-6.

Men selv ikke en svak åpning, satte de norske verdensenerne ut av spill. Etter en liten prat med hverandre og et pust i bakken, kom de tilbake og utlignet til 14-14.

Begge lag slet med å få et to poeng-stort forsprang mot slutten av settet - så først når det sto 25-23 til Norge ble settet avgjort.

Mol og Sørum tok altså første stikk.

Russerne slo tilbake

I det andre settet tok nordmennene initiativet fra start. Fem kjappe poeng ga 5-1 og rådville russere tok en tidlig timeout.

Og etter den slo de russiske kjempene tilbake. Plutselig sto det 10-10.

Da ble Krasilnikov og Stojanovskij vanskelige å riste av seg igjen. De svartkledde russerne holdt seg stadig innenfor en overkommelig margin - og spilte seg på tampen til to settballer på stillingen 20-18.

På det andre forsøkte lyktes de. Kampen måtte avgjøres med et tiebreak.

Frustrert Mol

Forskjellen mellom lagene ble ikke noe større der. Begge lag slet med å spille seg til et nevneverdig forsprang innledningsvis, men russerne hadde stadig et lite overtak.

Og det begynte å bli etter hvert. På stillingen 11-8 begynte varsellampene å blinke for de tilreisende supporterne - og det var det god grunn til. Frustrerte nordmenn var på etterskudd, og Russland spilte seg til tre matchballer på stillingen 14-11.